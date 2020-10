CASTELLANETA-RACALE – Un super Nicchiarelli confeziona il secondo successo di fila dell’Atletico

Secondo successo consecutivo per l’Atletico Racale di mister Sportillo, che, dopo aver battuto la Deghi, si sbarazza anche del Castellaneta, imponendosi con un secco 3-1. Sugli scudi l’argentino Nicchiarelli, autore di una doppietta.

Partono forti gli ospiti, trovando il vantaggio al minuto 9, con Nicchiarelli, abile a correggere in rete una corta respinta dell’estremo difensore di casa. Passano soli tre minuti e il puntero albiceleste concede il bis, trovando il pertugio giusto sugli sviluppi di un’azione d’angolo. L’uno-due a freddo sembra pesare come un macigno sulle spalle del Castellaneta, che al 24′ prova a scuotersi con una bella conclusione di Mignogna che termina di poco alta. Nel finale di prima frazione è Pentimone a provarci in due circostanze, ma in entrambe le occasioni il numero sei biancorosso non riesce a centrare il bersaglio grosso.

Nella seconda frazione la squadra di mister Sportillo appare in pieno controllo, sfiorando il tris al minuto 19 con una bella giocata del solito Lopez, la cui conclusione finisce al lato di un soffio. A metà frazione però il Castellaneta torna in partita con Palmisano abile a battere Passaseo con una buona incornata. Tempo tre minuti ed è Lopez a ristabilire il doppio vantaggio, entrando in area senza però lasciare scampo all’estremo di casa.

Il finale di gara è totale gestione da parte della formazione biancazzurra, che sfiora il poker a cinque dalla fine, con il giovane Buongiorno che a tu per tu con De Luca manda clamorosamente al lato. Un successo meritato per Casalino e compagni, che da oggi però sono costretti ai box, in attesa da nuove notizie da parte del Governo.

IL TABELLINO

Castellaneta, Stadio “De Bellis”

domenica 25 ottobre 2020, ore 14.30

Eccellenza Girone B 2020/21 – giornata 4

CASTELLANETA-ATLETICO RACALE 1-3

RETI: 9′ pt e 13′ pt Nicchiarelli (R), 22′ st Palmisano (C), 25′ st Lopez (R)

CASTELLANETA: De Luca, Marraffa (3’ st Leone) Russo, Lecce (18’ pt Prete), D’Andria, Pentimone, Palmisano (36’ st Moretti), De Carlo (30’ st Gatto), Facecchia, Mignogna, Armenise. A disposizione: Di Donato, Martellotta, Gasparre, Rizzo, Schirizzi. Allenatore: Franco Danza.

ATLETICO RACALE: Passaseo, Macchia, Romano, Pirretti, Casalino, Greco M., Barone, Portaccio (8’ pt Ruberto), Nicchiarelli (28’ st Girardi), Lopez, Buongiorno (43’ st Aprile). A disposizione: Reho, Greco F., My, Schirosi, Calò, Bordagaray. Allenatore: Pietro Sportillo.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

NOTE: Ammoniti: Nicchiarelli, Lopez, Gatto(C). Recupero: 1′ pt – 4’st.