ECCELLENZA – Ritorno 1° turno: risultati, tabellini e qualificate

Va in archivio il primo turno di Coppa Italia Eccellenza Puglia 2022/23. Le gare di ritorno si sono giocate nel pomeriggio di ieri. Di seguito i risultati, i tabellini e le qualificate al secondo turno.

Manfredonia-Real Siti 2-0 (and. 2-2)

San Marco-Orta Nova 0-3 (and. 1-1)

Foggia Incedit-San Severo 0-3 (and. 0-3)

Polimnia-Vigor Trani 3-0 (and. 1-0)

Corato-Bisceglie 4-5 dcr (and. 0-2)

Borgorosso Molfetta-US Mola 1-5 (and. 1-1)

UC Bisceglie-Canosa 1-2 (and. 0-1)

–

ARBORIS BELLI-CASTELLANETA 0-1 (and. 5-2)

RETI: 21′ pt Ruiz

ARBORIS BELLI: Loliva, Terrafino (8′ st Leone), Carbotti (45′ st Biondo), Leggiero (8′ st Palmisano), Fumarola, Anglani (23′ st Cantalice), Salvi, Di Mola, Mastronardi (36′ st Falcone), Amodio, Cattedra. All. Girolamo.

CASTELLANETA: Maggi, Tisci (38′ st Schirizzi), Fiore, Sernia, (43′ st Cristiano), De Palma, Campobasso, Torricelli (34′ st Stauciuc), Guasco (42′ st Ranazzi), Mehmedi, Ruiz (36′ st De Angelis), Fede. All. D’Alena.

ARBITRO: Rossiello di Molfetta.

—

OSTUNI-MANDURIA 1-2 (and. 2-2)

RETI: 1′ pt Echarrinaum (O), 20′ st Aquaro (M), 47′ st Dorini (M)

OSTUNI (f. iniz.): Mendive, Renna, Litti, Perrino, Otero, Cassano, Marzio, Albaqui M., Miccoli, Albaqui F., Echarrinaum. All. De Nitto.

MANDURIA (f. iniz.): Maraglino, Marinelli, Aquaro, Pizzoleo, Dorini, Onesto, Kouame Dibi, D’Arcante, Procida, Russo, Cavaliere. All. Passiatore.

ARBITRO: Cianci di Bari.

NOTE: espulso al 30′ pt Albaqui F. (M).

—

GINOSA-S. MASSAFRA 0-1 (and. 1-2)

RETI: 35′ st Caruso N.

GINOSA: Gallitelli, Bitetto, Donvito (36′ st De Carlo), Coronese, De Palma, De Marco, Caponero, Romeo, Richella, Pulpito (6′ st Fumai), Facecchia. All. Pizzulli.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Saponaro (1′ st Ventimiglia), Olive (40′ st Amatulli), Marchetti, Zizzi, Ribezzi, Longo (5′ st Dettoli), Ligorio, Caruso N., Malagnino (40′ st Mingolla), Girardi (15′ st Caruso G.). All. Serio.

ARBITRO: Lombardi di Brindisi.

—

GALLIPOLI F.-NOVOLI (and. 1-0)

RETI: 6′ pt Turco

GALLIPOLI F.: Catelli, Manca, Coronese, Pennetta, Gomez, Monopoli, Castellaneta, Romano (43′ st Perrone), Turco, Santomasi (21′ st Amar), Makovic (31′ st Casciaro). All. Calabuig.

NOVOLI: Rielli, Fasiello (36′ st Quarta), Amato (29′ st De Carlo), De Blasi, Martinez, Capone, Palazzo, De Luca (45′ pt Franco), Mossolini, Falco (40′ pt Delgado), Giannotti (45′ pt Poleti). All. Marangio.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.

—

VIRTUS MATINO-TOMA MAGLIE 1-5 (and. 1-1)

RETI: 13′ pt Pasca (TM), 38′ pt Pirretti (VM), 44′ pt Maiolo (TM), 18′ st Nestola (TM), 19′ st Regner (TM), 25′ st Lopez (TM)

VIRTUS MATINO: Pedace, Oltremarini (12′ st Schirosi), Monteleone, Casalino, Pirretti, Barulli, Maniglio, Fina (9′ st Baldari), Alemanni (9′ st Dollorenzo), Chagas (22′ st Solidoro), Elia. All. De Marco.

TOMA MAGLIE: Leone, Miccoli, Romano, Maiolo, Martinez (20′ st Cavalieri), Pasca (29′ st Signore), Lopez, Maraschio, Nestola (28′ st De Giorgi), Regner (26′ st Negro), Villar. All. Oliva.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

—

CD OTRANTO-CD GALLIPOLI 2-6 (and. 0-3)

RETI: 10′ pt Falconieri (G), 26′ pt Villani (O), 42′ pt, 7′ st e 31′ st Caputo (G), 14′ st Quarta (G), 35′ st rig. Trovè (O), 41′ st Negro (G)

CD OTRANTO: Caroppo, Angelini (24′ st Cariddi), Mancarella, Valentini, Cisternino, Fai (5′ st Franchina), Pellè. Piccinno (29′ st Pasca), Trovè, Villani, Nicolazzo (9′ st Gallo). All. Tartaglia.

CD GALLIPOLI: De Luca, Camassa (15′ st Fauzia), Chiatante, Cardinale, Matere (19′ st Negro), Benvenga, Quarta (15′ st Iurato), Caputo, Falconieri (29′ st Lasalandra), Scialpi (33′ st Carrozza F.), Amatulli. All. Carrozza A.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

—

UGENTO-AVETRANA 4-2 (and. 1-0)

RETI: 8′ pt Serrano (U), 1′ st Espinar (U), 16′ st Varietti (A), 28′ st Maroto (U), 32′ st Cordary (U), 40′ st Gonzalez (A)

UGENTO (f. iniz.): Russo, Carrozzo, De Sousa, venegas, Cicerello, Alvarez, Imperato, Serrano, Maroto, Espinar, Munoz. All. Salvadore.

AVETRANA (f. iniz.): De Marco, Kofol, Tamburino, Calòl, Lombardi, Petracca, Medaglia, Conte, Sanyang Varietti. Gonzalez. All. Franco.

ARBITRO: Scala di Bari.

—

Qualificate al secondo turno: Manfredonia, Orta Nova, San Severo, Polimnia, Bisceglie, US Mola, Canosa, Arboris Belli, Manduria, S. Massafra, Gallipoli F., Toma Maglie, CD Gallipoli, Ugento.