PROMOZIONE – Coppa Italia, ritorno primo turno: i risultati, i tabellini e le qualificate

In archivio anche la fase di ritorno del primo turno di Coppa Italia Promozione pugliese 2022/23. I risultati, i tabellini e le qualificate al secondo turno.

Sport Lucera-Real San Giovanni 2-2 (and. 1-0)

Virtus San Ferdinando-Nuova Daunia Foggia 3-2 (and. 3-5)

CD Trani-Don Uva 1-1 (and. 2-0)

Virtus Palese-N. Spinazzola 2-2 (and. 1-3)

Virtus Mola-Levante Azzurro sospesa al 9′ pt sull’1-0 per infortunio dell’arbitro (and. 3-1)

FC Capurso-Bitritto Norba 2-0 (and. 4-4)

Rinascita Rutiglianese-Atl. Acquaviva 0-2 (and. 0-6)

—

ATL. MARTINA-V. LOCOROTONDO 3-6 (and. 2-3)

RETI: 14′ pt Musli (M), 20′ pt e 30′ pt rig. Giannetti (L), 5′ st Lacirignola (L), 7′ st Simon (L), 12′ st Marangi (M), 40′ st De Santis (L), 42′ st aut. Cosenza (L), 46′ st rig. Miola (M)

ATL. MARTINA: Armenti, Conte (23′ st Cosenza), Lippolis, Labellarte (12′ st Lippo), Camassa, De Vincenzo (23′ st Miola), Musli, Ngracanj (12′ st Pentassuglia), Lisi, Marangi (23′ st Martucci), Pergola. All. Palese.

V. LOCOROTONDO: Sisto, Neglia, Mancini (39′ st De Carolis), Caroli, Sportelli, Coroforte, Palazzo (43′ st Diwouta), Salatino, Mohcine (28′ st De Santis), Giannetti, Simon (23′ st Dintrona). All. Gidiuli.

ARBITRO: Lavenuta di Bari.

—

CEGLIE-CEDAS AVIO BRINDISI 1-2 (and. 4-1)

RETI: 25′ st Bojang (CEG), 29′ st Castano rig. (BR), 49′ st aut. Nazaro (BR)

CEGLIE: Costantino, Roma (20′ st Attanasi), Nazaro, Di Coste (35′ st Maggi), Galetta, Baratto, Cellamare, Bojang, Merico (40′ st Pugliese), Di Pietrangelo (5′ st Carrieri), Zaccaria (20′ st Lenoci). All. Del Vecchio.

CEDAS AVIO BRINDISI: Lamarina, De Vincentis, Cantoro, Morleo, Galluzzo, Lazzoi, Giorgino (30′ st Manta Ale.), Motti (20′ st quintavalle), Brina (21′ st Menga), Manta, Castano. All. Caputo.

ARBITRO: Pellecchia di Bari.

—

MESAGNE-TALSANO 7-4 dcr (and. 1-2)

RETI: 31′ pt Morelli (M), 22′ st Difino (M), 25′ st De Comite (T) (2-1 al 90′)

MESAGNE: Schettino, Orfano, Schirinzi, Lotito, Borromeo, Camisa, Sacco (34′ st Di Santantonio), Difino, Birtolo, Morelli, Nyah. All. Ribezzi.

TALSANO: Sestino, Montervino, Franco, La Gioia, Lecce, Macaluso (1′ st Peluso C.), Bello, Dima (31′ st Peluso S.), De Comite, Sozzo, Sancesario (1′ st Campani). All. Mimosa.

ARBITRO: Bellarte di Molfetta.

—

VEGLIE-BRILLA CAMPI 1-1 (and. 0-0)

RETI: 8′ st De Lorenzis rig. (V), 10′ st Simeone (BC)

VEGLIE: Margiotta, Tedesco, Romano, Brue, Malerba, Mignaco, De Lorenzis (18′ st Almeyra), Haidar, Baca, Lillo, Verri. All. Politi.

BRILLA CAMPI: Laghezza, Spedicato, Innocente, Iaia, Tondo, Della Giorgia, Simeone, Caravaglio, Macchia (49′ st Buono), Carlà (33′ st Marti), Greco (17′ st Resinato). All. Patruno.

ARBITRO: Andriula di Molfetta.

—

COPERTINO-LEVERANO 2-1 (and. 1-1)

RETI: 10′ st De Michele (L), 20′ st Cocciolo (C), 23′ st Libertini (C)

COPERTINO: Colapietro, Martina (15′ st Ciccarese M.), Muci, Giannuzzi, Indirli, Elia (15′ st Zecca), Voli (31′ st Ciccarese A.), Cocciolo, Marasco, Libertini, Marocco. All. Renis.

LEVERANO: Bruno, Puscio, Marzano, Commendatore, Pasculli, De Giorgi (21′ st Erroi), Leo, Ancora, Quarta, De Michele, Lauretti (32′ st Decarli). All. Verdesca.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

G. MELENDUGNO-TRICASE 0-4 (and. 1-1)

RETI: 20′ pt Suwareh, 35′ pt Rosafio, 14′ st Manisi, 21′ st De Luca

G. MELENDUGNO: Giannaccari, Dima, Campobasso, Greco, Cretì, Chiri (10′ st Chirivì), De Matteis (1′ st Belmonte), Rizzo (25′ st Chiriatti), Pastore (15′ st Garrapa), Fanigliulo, Verri (30′ pt Rutigliano). All. Taurino.

TRICASE: Bibba, Corvaglia, Rizzo E. (14′ st Gerardi), Rizzo J. (27′ st Desiderato), Sacchi, Urso, Palumbo (27′ st Diakite), Orlando, Suwareh (14′ st De Luca), Rosafio (34′ st Zocco), Manisi. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Specchia di Casarano.

NOTE: espulso al 23′ st Fanigliulo (M) per doppia ammonizione.

—

TAURISANO-ATL. RACALE 3-1 (and. 1-1)

RETI: 22′ pt Bazan (R), 24′ pt De Giorgi (T), 28′ pt Preite (T), 31′ st Durantini (T)

TAURISANO: Potenza, Stifani (10′ st Ferraro), Provenzano, Zilli, Alessandrì, Di Seclì, Antonazzo, Galati (26′ st Durantini), Vantaggiato, De Giorgi (45′ st Ciurlia), Preite (30′ st De Solda). All. Bray.

ATL. RACALE: Centonze, Dambrosio, Maruccia, Bazan (36′ st Parlati), Guevara, Giglio, Carrino (48′ st Sergi), Ruggeri F., Melono, Flordelmundo, Ruggeri M. All. Longo.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

NOTE: espulsi Ruggeri M. al 15′ st, Melono al 27′ st per il Racale, Di Seclì al 42′ st per il Taurisano.

—

Qualificate al secondo turno: Sport Lucera, Nuova Daunia Foggia, CD Trani, N. Spinazzola, vincente Virtus Mola/Levante Azzurro, FC Capurso, Atl. Acquaviva, V. Locorotondo, Ceglie, Mesagne, Brilla Campi, Copertino, Tricase, Taurisano.