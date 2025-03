ECCELLENZA – Recupero: pari ricco di emozioni e di gol tra Racale e Acquaviva

Pirotecnico e divertente pareggio tra Atletico Racale e Atletico Acquaviva nel recupero della 33esima giornata di Eccellenza pugliese giocato nel pomeriggio al “Basurto”. Racale dominatore nella prima mezzora, poi il ritorno dell’Acquaviva che dimezza lo svantaggio e, nel secondo tempo, compie il sorpasso prima di farsi riprendere sul 3-3 definitivo. Un punto che alimenta le speranze di salvezza del Racale che sale a 52, a +5 dalla zona playout mentre l’Acquaviva, quarto con 59 punti, accorcia le distanze dal terzo posto del Polimnia (61).

I biancazzurri partono col piede sull’acceleratore. All’11’ c’è subito la prima palla gol costruita da Barbero che verticalizza per Gutierrez, anticipato in uscita da Sanrocco. Un minuto dopo è vantaggio Racale: assist di Gutierrez (steso dal portiere e sarebbe stato rigore) per Barbero che deposita comodamente in porta da dentro l’area. Risponde l’Acquaviva al 15′ con un colpo di testa di Guglielmi che Catelli riesce ad allontanare, poi è ancora Barbero a sfiorare il palo da fuori. Al 26′ raddoppio per i locali grazie a Sasso, pescato in area dal preciso assist di Barbero: palla sul sinistro, diagonale e 2-0 Racale, Leonino opera la prima sostituzione prima della mezzora e sarà decisiva: dentro Pellegrini per Novelli e lo stesso Pellegrini al 31′ accorcia le distanze con un tiro che supera Catelli sul primo palo, dopo che Sasso aveva salvato sulla linea un altro tiro a botta sicura dello stesso calciatore subentrato. Le emozioni non finiscono qui: al 37′ siluro da fuori di Centonze e palla alta sulla traversa di mezzo metro scarso. Prima del riposo c’è spazio ancora per un tentativo di Barbero: sinistro a giro, fuori di un metro.

È un’Acquaviva molto più determinato quello che ritorna in campo dagli spogliatoi. Già al 1′ è quasi pareggio con un tiro di Pellegrino da fuori che sfiora il montante. Sull’azione successiva stoccata dai 20 metri di Gernone, deviata da Catelli in corner con un bagher stile volley. Il portiere racalino poi salva il risultato al 12′ uscendo alla disperata su Bongermino che stava per calciare a botta sicura. Il pari arriva al 15′: Bottari stende Guglielmi in area e l’arbitro decreta il rigore. Dal dischetto calcia Gernone, non benissimo ma sufficientemente forte per superare Catelli: 2-2. La clamorosa rimonta dell’Acquaviva arriva quando scorre il 25′: corner dalla destra rispetto a Catelli, imperioso stacco di Bongermino sul secondo palo e sorpasso effettuato. Racale a testa bassa in area avversaria a caccia del pareggio che giunge alla mezzora, per opera di uno splendido spunto di Gutierrez che entra in area da destra, resiste al ritorno di un difensore e fredda Sanrocco con un diagonale sul palo lontano. Le due squadre tirano i remi in barca nei minuti finali, accontentandosi abbastanza palesemente di muovere le rispettive classifiche, anche se l’occasionissima la sciupa al 48′ l’Acquaviva quando Pellegrini da dentro l’area, tutto solo, colpisce di testa mandando il pallone largo oltre il palo lontano.

Prossimi impegni: UC Bisceglie-Racale e Acquaviva-Barletta.

—

IL TABELLINO

Racale, stadio “Basurto”

giovedì 20.03.2025, ore 15

Eccellenza pugliese 2024/25, rec. 33ª giornata

ATL. RACALE-ATL. ACQUAVIVA 3-3

RETI: 12′ pt Barbero (R), 26′ pt Sasso (R), 34′ pt Pellegrini (A), 15′ st rig. Gernone (A), 25′ st Bongermino (A), 30′ st Gutierrez (R)

ATL. RACALE: Catelli, Sasso (19′ st De Donno), Guevara, Milessi, Layus, Bottari, Filippi Filippi (31′ st Pennetta), Flordelmundo, Gutierrez (38′ st Romano), Barbero, Centonze. A disp. Ferraris, Masciullo, Giglio, Gravina, Portaccio, Fitto. All. Calabuig.

ATL. ACQUAVIVA: Sanrocco, Di Cillo (41′ st Fortunato), Asselti, Cannone, Taal, Bonasia, Guglielmi, Gernone, Bongermino (42′ st Pesce), Marasciulo (41′ st Laneve), Novelli (29′ pt Pellegrini). A disp. Artellis, Lovero, Vigna, Capozzo, Bellomo. All. Leonino.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

NOTE: Ammoniti Barbero (R), Asselti, Gernone, Bongermino (A). Rec. 1′ pt, 4′ st.

QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA