CALCIO – Quali sono i club che valgono di più al mondo?

Il calcio è tra gli sport più seguiti al mondo e, da anni, milioni di tifosi spendono le proprie domeniche a guardare le partite delle proprie squadre preferite. Che tu ti ritenga un patito o meno, questa disciplina, negli anni, ha regalato innumerevoli momenti mozzafiato, trionfi di grandi emozioni, che l’hanno posto in modo imponente nell’olimpo delle discipline sportive.

L’importanza di questo sport, poi, è evidente dalla mole di persone che amano scommettere nelle ricevitorie o nei siti con bonus senza deposito scommesse, i quali negli ultimi anni hanno dato prova di essere delle valide piattaforme per le scommesse sportive. Pare, infatti, che nel 2023 la spesa relativa alle scommesse sportive nel nostro Paese abbia raggiunto la bellezza di 150 miliardi di euro.

Capirai bene, insomma, che il calcio rappresenta per molti individui una parte importante della loro vita. C’è anzi chi vive la propria quotidianità in funzione della squadra del cuore, e nei bar e ti sarà capitato almeno una volta, in locali e bar di tutt’Italia, di imbatterti in discussioni e discorsi sui più recenti incontri di calcio.

C’è da dire che, negli anni, sono anche aumentati vertiginosamente gli investimenti da parte dei proprietari dei vari club del mondo. Questo non solo in virtù di un aumento degli spettatori che anno dopo anno hanno cominciato, a partire dagli anni ‘60, a riempire gli stadi, ma anche perché l’attenzione mondiale su questa disciplina è cresciuta vertiginosamente.

È a partire proprio dalla fama che questo sport ha ricevuto fin dalle origini e che ancora adesso continua ad avere che molti club e Nazionali sono riusciti a scrivere alcune pagine di storia indelebili. Probabilmente anche tu ricorderai i gol del Mondiale del 2006, vinto dalla nostra Nazionale, o altri momenti diventati iconici, come ad esempio il gol del secolo e la mano di Dio di Maradona.

Tutti sono sempre informati sulle ultime spese folli per acquistare il talento del momento, sugli ultimi scandali sportivi, sulle relazioni amorose dei calciatori e tanto altro ancora. La fama dello sport, infine, è anche legata ad alcuni club, che raccolgono supporters in tutto il mondo e che hanno contribuito a rendere iconico questo sport molto apprezzato.

La squadra con più supporters al mondo è sicuramente il Real Madrid, che è anche la meta ambita da tutti i migliori calciatori al mondo. Ma è anche il club che vale di più al mondo? Se te lo stai chiedendo, qui potrai avere le tue risposte.

I club più prestigiosi e di maggior valore economico al mondo

Quali sono i fattori che determinano il valore di un club? Sicuramente il valore delle valutazioni dei calciatori in rosa rappresenta per molti club un boost incredibile a livello di valore economico. I calciatori sono da considerare dei veri e propri asset posseduti dai club, i quali rappresentano una grande percentuale del valore totale del club.

Oltre ai calciatori, poi, è determinante per la valutazione di un club di calcio anche il suo stadio e il suo centro sportivo. Infrastrutture d’eccellenza contribuiscono a far crescere il valore economico del club. Un’indagine di Economiaesport che si muove seguendo queste linee guida rivela che è il Manchester United il club dal valore più elevato in assoluto, pari a 6,2 miliardi di dollari.

Manchester United

Il club più ricco al mondo, insomma, è il Manchester United. Si tratta di una squadra dalla storia davvero importante, nonostante negli ultimi tempi non stia godendo di un ottimo rendimento. Anche il neo-acquisto preso dal Lecce Dorgu, ad esempio, sta vivendo alcuni momenti horror con i Red Devils. Questo non toglie che il Manchester United abbia scritto la storia di questo sport, soprattutto grazie alla Golden generation e ai “ragazzi terribili” di Ferguson.

Real Madrid

Se anche non è il club di calcio più ricco al mondo, ci si avvicina molto, con un valore superiore ai 6 miliardi di dollari. Inoltre, seppur non il club più ricco, è sicuramente il più prestigioso al mondo, grazie a una lunga storia di successi che il club ha raggiunto nel corso della sua storia, senza quasi mai avere dei cali. Si tratta del club che ha vinto più Champions League – ben 15 volte – creando un solco con le altre società calcistiche.

A contribuire poi è il fatto che molti dei più grandi talenti al mondo sono passati per la camiseta blanca, come ad esempio Ronaldo il fenomeno, Cristiano Ronaldo e, attualmente, Kylian Mbappé. Tutti i calciatori al mondo sognano di avere un giorno la maglia del Real Madrid ed è sicuramente tra le squadre con più supporter al mondo.

Pexels

Fc Barcellona

La grande antitesi di Spagna. Il club di sinistra che lotta contro l’establishment creato dal Real Madrid. Il Barcellona non ha la stessa storia di molti club più blasonati come appunto il Real Madrid, il Manchester United e, senza andare per forza all’estero, il Milan, ma ha costruito per molti periodi nell’ultimo ventennio sportivo un dominio spiazzante. A partire dal primo Barcellona di Rijkaard, con il tridente Eto’o, Giuly e soprattutto Ronaldinho – che in quegli anni è stato il giocatore più forte al mondo, fino ad arrivare alla famosissima MSN (Messi, Suarez, Neymar) che i tifosi bianconeri ricorderanno bene.

I club italiani più prestigiosi

Anche se non si vedono squadre italiane nelle prime posizioni delle squadre dal maggior valore al mondo, ci sono e ci sono stati tanti club italiani che nella storia di questa disciplina hanno vissuto epoche d’oro. Tra questi c’è sicuramente il Milan, che detiene ben 7 Champions League ed è il secondo club con più vittorie di questa competizione. Molta della sua gloria la deve all’epoca d’oro di Berlusconi, che costruì negli anni ‘90 e 2000 delle rose davvero importanti.

Un altro grande club che ha fatto la storia del calcio italiano è sicuramente il Grande Torino, il cui epilogo è ben conosciuto. La squadra negli anni ‘40 ha vinto 5 campionati consecutivi di Serie A e anche se non c’erano competizioni europee per club, la prova della loro superiorità calcistica si poté notare nella Coppa Internazionale del ‘48 vinta appunto dall’Italia grazie ad una rosa composta quasi completamente dai calciatori granata.