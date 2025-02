LECCE – Dorgu, serata da incubo: mezzo autogol ed espulsione col Manchester United

Serata da incubo quella di ieri per il neo acquisto del Manchester United, Patrick Dorgu. L’ex esterno del Lecce è stato protagonista in negativo nella partita – poi vinta dai suoi compagni per 3-2 – contro l’Ipswich Town, valida per la 27esima giornata di Premier League.

Sul gol dello 0-1 per l’Ipswich, Dorgu passa il pallone verso il suo portiere che, però, stava uscendo per rinviarlo. Un gioco da ragazzi per Philogene metterla dentro da zero metri.

Al 43′, poi, al danese è stato sventolato il cartellino rosso per fallo grave a centrocampo sul calciatore dell’Ipswich, Hutchinson: piede a martello sulla tibia abbastanza evidente, spogliatoi e doccia anticipati.

Autogol ed espulsione diretta sono scene già viste al Via del Mare quest’anno: l’autogol di ieri ricorda l’incomprensione con Wladimiro Falcone in Lecce-Monza del 15 dicembre; l’espulsione, invece, ricorda il fallo su Prati in Lecce-Cagliari del 31 agosto, un giallo poi tramutato in rosso dopo la chiamata al Var.