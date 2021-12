ECCELLENZA – Cala il sipario sul girone d’andata: programma, variazioni di sede e d’orario e designazioni della 13ª

Si chiude domani pomeriggio il girone d’andata nei due gironi di Eccellenza, sin qui decisamente dominati da Barletta (A) e Martina (B).

La capolista (a punteggio pieno dopo 12 partite) se la vedrà, domani, a Castellaneta contro il Soccer Massafra, a secco di vittorie da cinque turni e che naviga nelle acque agitate della bassa classifica. Non sarà sulla panchina dell’Ugento, in quanto squalificato, mister Andrea Salvadore nel match contro il “suo” Otranto. Nella città più a Est d’Italia si giocherà Maglie-Manduria, due delle squadre più in forma del momento. Missione Grottaglie per il Gallipoli F., in serie positiva da cinque turni (13 punti su 15). Alle 15, a Parabita, esordirà sulla panchina del Racale Orazio Mitri, successore di Gigi Bruno. L’avversario, per l’Atletico, è il Castellaneta. A completare il programma: Ostuni-Virtus Mola e Sava-Ginosa. Programma e arbitri:

dom. ore 14.30

A. Toma Maglie-Manduria: Vito M. Losapio di Molfetta (a Otranto, De Marzo-De Candia)

AEL Grottaglie-Gallipoli F.: Fabrizio Consales di Foggia (Panebarca-Di Muzio)

Ostuni-Virtus Mola: Piergiorgio Lucanie di Molfetta (Mazzarelli-Rizzi)

Sava-Ginosa: Federico Di Benedetto di Novi Ligure (Minerva-Moschettini)

S. Massafra-Martina: Niccolò Salomone di Bari (a Castellaneta – Lovecchio-Sindaco)

Ugento-DC Otranto: Nico Valentini di Brindisi (Miccoli-Grimaldi)

—

dom. ore 15

Atl. Racale-Castellaneta: Andrea Cianci di Bari (a Parabita – Barile-Loconte)

CLASSIFICA: Martina 36 – Ugento 25 – Castellaneta 23 – Gallipoli F. 22 – DC Otranto 21 – Sava 20 – Toma Maglie 17 – Manduria 15 – Ginosa 11 – Ostuni 10 – Atl. Racale e S. Massafra 9 – Grottaglie 8 – V. Mola 7.

—

GIRONE A (dom. ore 14.30): AT San Severo-Corato (Benevelli di Modena), Barletta-Manfredonia (a Canosa, Hamza Riahi di Lovere), Borgorosso-UC Bisceglie (Piciaccia di Barletta), CD Mola-Orta Nova (a Capurso, Bonavita di Foggia), Real Siti-Canosa (a Stornara, Aratri di Bari), San Marco-DB Trinitapoli (Cipriani di Molfetta), Vigor Trani-Atl. Vieste (a Ruvo di Puglia, Raimondo di Taranto).

CLASSIFICA: Barletta 36 – Corato 27 – CD Mola, San Severo, UC Bisceglie 22 – Manfredonia 20 – Trinitaopoli 18 – Atl. Vieste 15 – Orta NOva 14 – Real Siti 13 – Canosa 12 – Borgorosso 8 – San Marco 5 – Vigor Trani 2.