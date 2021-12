PROMOZIONE – Ultima di andata: programma, variazioni di sede e d’orario e arbitri della 13ª

Va in archivio anche il girone di andata nei torneo di Promozione pugliese. Nel girone B, ancora un rinvio per il Capo di Leuca, colpito da alcuni casi di Covid ormai da diversi giorni. La gara con l’Avetrana è stata posticipata a data da destinarsi.

La capolista Città di Gallipoli scenderà in campo alle 15.30, al “Bianco”, contro il Tricase. Per il Taurisano, a secco di vittorie da cinque turni, ci sarà la trasferta in terra tarantina contro il Talsano. Posticipo alle 17.30 per il Leverano sul campo dello Spartan Legend Ginosa. Il Novoli, reduce da tre vittorie consecutive, va a far visita al Locorotondo. In zona rossa della classifica, due scontri diretti: Veglie-Galatina e Brilla Campi-Melendugno. Il programma:

GIRONE B (dom. ore 14.30): Brilla Campi-G. Melendugno (a San Pancrazio Salentino – Pezzolla di Bari), Veglie-Galatina (Laraspata di Bari), V. Locorotondo-Novoli (Bellarte di Molfetta), Talsano-Taurisano (ore 15, Dicorato di Barletta), CD Gallipoli-Atl. Tricase (ore 15.30, Maselli di Bari), PS Legend-Leverano (ore 17.30, Racanelli di Bari), Avetrana-Capo di Leuca: rinviata per casi di Covid nel Capo di Leuca.

CLASSIFICA: CD Gallipoli 33 – Taurisano 23 – Leverano 22 – Novoli 20 – Talsano 19 – Locorotondo e Tricase 15 – Galatina, Avetrana e Veglie 13 – G. Melendugno 12 – PS Legend (-1 gara) e Brilla Campi 10 – Capo di Leuca 9 (-1 gara).

GIRONE A (dom. ore 14.30): Bitritto Norba-Fesca Bari (Doronzo di Barletta), Don Uva-R. Rutiglianese (Cipriani di Bari), Foggia Incedit-Atl. Acquaviva (Matera di Barletta), F. Acquaviva-N. Spinazzola (Consales di Foggia), Polimnia-FC Capurso (Camporeale di Molfetta), Sp. Apricena-Arboris Belli (a Lucera, Laluce di Barletta), V. San Ferdinando-Lucera (Lombardo di Brindisi).

CLASSIFICA: Polimnia 27 – Arboris Belli, Spinazzola 26 – Bitritto Norba e Foggia Inc. 25 – Lucera 20 – Atl. Acquaviva 18 – V. San Ferdinando 17 – Don Uva 14 – F. Acquaviva 12 – Rutiglianese e Capurso 10 – S. Apricena 5 – Fesca Bari 2.

(foto: Cristiana Laraspata di Bari, arbitrerà Veglie-Galatina – ph Coribello/SalentoSport)