OTRANTO – Esonerato Tartaglia: la nota del club

La sconfitta interna col Mesagne di domenica scorsa è costata la panchina all’ormai ex allenatore dell’Otranto, Graziano Tartaglia.

La nota del club del presidente Giovanni Mazzeo: “Graziano Tartaglia non è più l’allenatore del Città di Otranto. Nella serata di ieri la dirigenza biancazzurra ha esonerato il tecnico di origine molisana dalla guida della prima squadra. Una scelta sofferta quella compiuta dal presidente Giovanni Mazzeo e dai suoi collaboratori nella convinzione che il cambio in panchina sia necessario per dare una scossa a uno spogliatoio e a un ambiente tramortito da un inizio di stagione molto complicato nel girone B di Eccellenza pugliese. Arrivato a Otranto nell’agosto 2022, Graziano Tartaglia si è fatto sin da subito apprezzare per le sue doti umane, lo spessore morale della persona e per essere un professionista preparato e gran lavoratore sul campo. Un campionato straordinario quello condotto alla guida di una compagine giovane che si è saputa affermare tra le realtà più fresche e di qualità della passata stagione agonistica. Tanti i giovani lanciati dal tecnico neretino d’adozione nel corso dei mesi, molti provenienti dal settore giovanile del Città di Otranto, un comportamento da guida esemplare in ogni momento. Il complicato avvio di questo torneo, le tante difficoltà incontrate in questi primi mesi di stagione non andranno a incidere sul giudizio che la società biancazzurra ha dell’uomo e del trainer Graziano Tartaglia. Assieme al primo allenatore è stato sollevato dal suo ruolo anche l’allenatore dei portieri Luca Cecconi, anche lui tecnico molto preparato e capace di offrire un contributo sempre importante e di assoluta qualità. Il Città di Otranto augura ai tecnici Graziano Tartaglia e Luca Cecconi un futuro ricco di soddisfazioni umane e professionali, un radioso proseguimento delle rispettive carriere e li ringrazia per quanto hanno dato alla storia della società. La dirigenza è già lavoro alla ricerca del nuovo allenatore che guiderà la prima squadra nel proseguo del torneo di Eccellenza”.