VOLLEY – A2/f, B/m, B2/f, C/f, C/m, D/f, D/m: risultati 05.11.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 6): SG Marignano-Macerata 1-3, Lecco-Olbia 3-2, Offanengo-Cremona 1-3, Melendugno-Montecchio 1-3, Costa Volpino-Mondovì 2-3.

CLASSIFICA: Montecchio 16 – Macerata, Cremona, SG Marignano 13 – Costa Volpino, Mondovì 8 – Lecco 7 – Olbia 5 – Offanengo 4 – Melendugno 3.

PROSSIMO TURNO (12.11.23): Macerata-Costa Volpino, Montecchio-Offanengo, Mondovì-SG Marignano, Olbia-Melendugno, Cremona-Lecco.

—

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 5): Marigliano-Afragola 3-1, CUS Bari-Turi 3-0, Matervolley-I. Molfetta 2-3, Pag Taviano-DV Modugno 3-0, Joivolley-VC Grottaglie 1-3, Leverano-GV Galatone 1-3. Riposa TC Ruffano.

CLASSIFICA: VC Grottaglie 13 – GV Galatone 12 – Cus Bari 10 – Marigliano, Joivolley 9 – I. Molfetta 8 – TC Ruffano 7 – Afragola 5 – Matervolley 3 – BCC Leverano 2 – Arrè Turi 1 – Napoli, DV Modugno 0.

PROSSIMO TURNO (11-12.11.23): Marigliano-TC Ruffano-I. Molfetta-Pag Taviano, VC Grottaglie-Matervolley, Afragola-GV Galatone, DV Modugno-Joivolley, Arrè Turi-BCC Leverano. Riposa Cus Bari.

—

VOLLEY B2/f GIRONE I

RISULTATI (giornata 5): L. Altamura-SV Bisceglie 1-3, LB Monopoli-M. Cerignola 3-2, FLV Cerignola-Faam Matese 0-3, G. Castellaneta-V. Benevento 3-0, SM Cutrofiano- Pozzuoli 0-3, SG Volley-A. Benevento 3-0, Villaricca-Oplonti 0-3.

CLASSIFICA: Oplonti, SV Bisceglie 15 – SG Service 12 – M. Cerignola 10 – L. Altamura, FLV Cerignola 9 – Villaricca 8 – LB Monopoli, Pozzuoli 7 – Faam Matese 6 – G. Castellaneta, SM Cutrofiano 3 – A. Benevento 1 – V. Benevento 0.

PROSSIMO TURNO (11-12.11.23): L. Altamura-LB Monopoli, M. Cerignola-FLV Cerignola, V. Benevento-SM Cutrofiano, A. Benevento-G. Castellaneta, SV Bisceglie-Oplonti, Pozzuoli-SG Volley, Faam Matese-Villaricca.

—

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 4): Aurora Brindisi-Joy Volley 3-0, Acquaviva-Maxima 1-3, FM Ostuni-W. Crispiano 0-3, FM Turi-DP Matera 3-0, Gioiella Gioia-Orsacuti 3-0.

CLASSIFICA: Aurora Brindisi 12 – FM Turi 9 – W. Crispiano 8 – Gioiella Gioia 7 – Joy Volley, Maxima 6 – Acquaviva 5 – Orsacuti, DP Matera 3 – FM Ostuni 1.

PROSSIMO TURNO (11-12.11.23): Joy Volley-FM Turi, Mazima-Aurora Brindisi, FM Ostuni-Acquaviva, DP Matera-Gioiella Gioia, W. Crispiano-Orsacuti.

—

VOLLEY C/f GIRONE C

RISULTATI (giornata 4): SM Cutrofiano-MSP Galatina 3-2, Cupa Volley-LC Monteroni 0-3, TricaseSpecchia-NV Torre 3-0, Trepuzzi-IM San Cassiano 2-3, DV Nardò-Salento Lecce 3-0.

CLASSIFICA: DV Nardò, LC Monteroni 12 – IM San Cassiano 11 – Salento Lecce 8 – TricaseSpecchia 6 – Trepuzzi 5 – MSP Galatina 4 – SM Cutrofiano 2 – NV Torre, Cupa Volley 0.

PROSSIMO TURNO (11-12.11.23): MSP Galatina-Trepuzzi, LC Monteroni-SM Cutrofiano, TricaseSpecchia-Cupa Volley, IM San Cassiano-DV Nardò, NV Torre-Salento Lecce.

—

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 2): LC Mottola-Lecce Volley 0-3, V. Tricase-Falchi Ugento 3-1, Squinzano-Matervolley 3-0, Tiger Squinzano-Omega Mesagne 0-3, D&F Polignano-Nava Gioia 3-0, Prisma Taranto-SB Galatina 1-3.

CLASSIFICA: Lecce Volley, Squinzano Volley, SB Galatina, V. Tricase 6 – Omega Mesagne, Falchi Ugento, D&F Polignano, Nava Gioia 3 – Matervolley, Prisma Taranto, LC Mottola, T. Squinzano 0.

PROSSIMO TURNO (11-12.11.23): Matervolley-Falchi Ugento, LC Mottola-D&F Polignano, Lecce Volley-V. Tricase, Omega Mesagne-Prisma Taranto, Nava Gioia-T. Squinzano, SB Galatina-Squinzano Volley.

(US Lecce Volley – Donatella De Filippo) – Partenza più che positiva per la Conad Lecce Volley. Nella seconda gara di campionato la formazione giallorossa ospite del New Sporting Volley Mottola raccoglie tre punti preziosi aggiudicandosi l’incontro per tre a zero. con il punteggio di 25 -13,25-14,25-22. La squadra leccese arriva in terra tarantina al completo, tra i 14 convocati dai mister Saccomanno e Caiulo, anche i giovanissimi del settore giovanile lo schiacciatore Gianmarco Marzo e il libero Matteo Bonazzi. Non sono da meno i padroni di casa. La sconfitta per tre a uno subita nella trasferta con il Galatina non ha fatto dormire sonni tranquilli alla squadra di Lella decisa a riscattare i punti persi con una prestazione all’altezza della situazione. Saccomanno schiera la formazione titolare scesa nella gara con il Polignano composta da Romano in regia, Chezzi e Cannazzo laterali, i centrali Di Zanno e Sancesario e l’opposto Cagnazzo. Per il Mottola Lalla mette in campo il palleggiatore Carbotti in diagonale con l’opposto Lippolis, i due centrali Tortorella e Notaristefano, Fedele e Frescoso laterali. Nel primo set, inizialmente equilibrato, i leccesi maturano subito il vantaggio lavorando bene al centro e con l’opposto Cagnazzo molto efficace in attacco. Più fallosi i padroni di casa mai realmente in grado di mettere in difficoltà la prima linea dei leccesi che si aggiudicano il parziale per 25 a 13. Nel secondo, fotocopia del primo, la Conad sfrutta bene gli errori degli avversari, Romano si affida all’opposto, velocizza il gioco con Sancesario, Chezzi non sbaglia da posto quattro e il set si chiude con il punteggio di 25 a 14. Il terzo regala qualche emozione in più. Il Mottola reagisce nel terzo set sfruttando un passaggio a vuoto dei leccesi, si gioca punto a punto fino al 12 pari ma sono i padroni di casa a maturare il vantaggio per 19 a 15. Quanto mai provvidenziale il doppio cambio di Saccomanno con Maniglio e Morciano al posto di Romano e Cagnazzo. I giallorossi riducono lo svantaggio fino al 22 pari aiutati da alcuni errori al servizio dei padroni di casa, Cagnazzo, rientrato in campo, mette a terra il punto numero 23, Di Zanno intercetta bene il pallone al centro ma è il laterale Cannazzo a chiudere il set per 25 a 22. Eccellente la prova di Romano in regia soddisfatto alla fine della gara, “Abbiamo conquistato un risultato importante e per nulla scontato – spiega il palleggiatore della Conad – . Il Mottola, lo abbiamo constatato lo scorso anno, è una squadra molto ostica capace di togliere punti a chiunque. Lo ha dimostrato scendendo inizialmente in campo molto determinata, noi tuttavia, siamo riusciti a rispondere in modo efficace e questo lo ha messo in difficoltà. Siamo rimasti comunque concentrati, nel terzo set sono stati bravi a sfruttare i nostri errori ma ci siamo ripresi subito”. Importante la prova di Cagnazzo autore alla fine dell’incontro di 17 punti di cui 10 messi a terra solo nel primo parziale. Tre punti fondamentali per i giallorossi impegnati sabato prossimo nella sfida casalinga con il Tricase uscito vittorioso dal derby salentino con i Falchi Ugento per tre a uno.

—

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 4): PI Talsano-Uisp Putignano 1-3, IPV Fasano-Brindisi 0-3, FA Oria-Sport & Friends 3-1, Apulia Monopoli-Dell’Orco Laterza 3-0.

CLASSIFICA: FA Oria 11 – I. Talsano, Uisp Putignano 9 – Sport & Friends 5 – Apulia Monopoli, P. Massafra 4 – Brindisi., IPV Fasano 3 – Dell’Orco Laterza 0.

PROSSIMO TURNO (11-12.11.23): Brindisi-I. Talsano, FA Oria-IPV Fasano, P. Massafra-Apulia Monopoli, Sport & Friends-Dell’Orco Laterza.

—

VOLLEY D/f GIRONE C

RISULTATI (giornata 4): R. Spongano-Ve.Ra Monteroni 1-3, OV Parabita-TOI Copertino 0-3, GP Ruffano-Sensi Lecce 21 1-3, F. Taviano-CDM Astra Volley 3-2, Bee Lecce-LNV Maglie 0-3.

CLASSIFICA: LNV Maglie, Sensi Lecce 21 12 – F. Taviano 10 – TOI Copertino 8 – Ve.Ra Monteroni 6 – GP Ruffano 5 – CDM Astra Volley 4 – OV Parabita 3 – R. Spongano, Bee Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (11-12.11.23): R. Spongano-CDM Astra Volley, TOI Copertino-Ve.Ra Monteroni, GP Ruffano-OV Parabita, F. Taviano-Bee Lecce, Sensi Lecce 21-LNV Maglie.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 2): VC Grottaglie-Apulia Monopoli 3-0, VR Nardò-Materdomini 3-0, Alezio-BCC Castellana 0-3, Frascolla-RBM Fasano 0-3, Vibrotek-Otranto 0-3.

CLASSIFICA: RBM Fasano, BCC Castellana, Otranto 6 – VR Nardò, Frascolla, VC Grottaglie, Alezio 3 – AI Alberobello, Apulia Monopoli, Materdomini, Vibrotek 0.

PROSSIMO TURNO (11-12.11.23): Materdomini-AI Alberobello, VC Grottaglie-Frascolla, BCC Castellana-Vibrotek, RBM Fasano-Alezio, V. Otranto-VR Nardò.