LECCE – Sticchi Damiani: “Peccato, eravamo a un passo dall’impresa. È un passo in avanti nel processo di crescita”

Deluso ma speranzoso per il futuro il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Le sue parole affidate al Nuovo Quotidiano di Puglia.

“Peccato, eravamo ad un passo da una grandissima impresa, per quello che stava facendo la squadra davanti ad una straordinaria platea ed ai nostri meravigliosi tifosi. Abbiamo fatto una grande prestazione contro una grandissima Roma e ci si poteva consegnare alla storia dopo una straordinaria impresa. Dopo un primo tempo di sofferenza, come era naturale aspettarsi, nella ripresa abbiamo trovato il vantaggio che ci stava portando a chiudere la partita col 2-0. I ragazzi sono stati bravissimi ad un passo dal colpo grosso. Colpe? Sarebbe davvero ingeneroso, dopo una prestazione del genere in una gara dalla massima difficoltà, cercare dei colpevoli in attacco o in difesa, con una squadra che ha dato tanto. Sono stati tutti bravi, i nostri giocatori, questa serata segna decisamente un passo in avanti sul piano del processo di crescita. È stato merito di tutti i ragazzi essere arrivati a un passo dal raddoppio, dal quale ci hanno separato solo pochi centimetri. Ora il Milan, dobbiamo affrontarlo ricordando proprio quello che abbiamo fatto all’Olimpico e questa volta avremo l’incoraggiamento di uno stadio tutto per noi, come sanno fare i nostri tifosi”.