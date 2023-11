VOLLEY A3/m – Bis rossazzurro: Casarano stende anche Napoli

Dopo la gara trionfante di mercoledì scorso contro Bari, la Leo Shoes Casarano si ripete. Al PalaCesari la gara contro Napoli è terminata 3-0 in favore dei rossazzurri.

Nonostante il tasso tecnico sulla carta superiore della squadra ospite, i ragazzi di mister Licchelli non hanno avuto nessun timore reverenziale ad affrontare la gara, confrontandosi con la compagine campana a viso aperto e con quel coraggio che da un po’ di tempo a questa parte contraddistingue la squadra salentina.

Il sestetto iniziale scelto da mister Licchelli rimane pressoché lo stesso rispetto alle ultime uscite. L’unica novità è la presenza in cabina di regia di Ciardo dall’inizio, con il resto del sei più uno iniziale che vede capitan Peluso e Pepe al centro, attaccanti Topuzliev, Lugli e Baldari e Carta come libero.

Il primo set si apre con una fase iniziale che sorride alla squadra ospite, riuscendo i biancoazzurri a solcare un timido vantaggio. Al rientro in campo dopo il time out chiesto da mister Licchelli, i rossazzurri, guidati da due grandi condottieri come Peluso e Lugli, riescono a fare breccia nella difesa avversaria, fino a quel momento molto solida, chiudendo la pratica del primo set con il risultato di 25-22.

Ad inizio secondo parziale, Napoli sembra sentir già tante difficoltà a causa del primo set mancato, non essendo molto lucidi in fase di battuta e trovandosi disattenti in fase di ricezione. Al contrario, la squadra di casa è al settimo cielo. Guidati da un sempre super Topuzliev, riescono a strappare un allungo per poi dare il tocco di grazia finale. Secondo set che si conclude per 25-18 in favore della Leo Shoes.

Napoli sempre più in difficoltà anche nel terzo set e sembra non riprendersi più. Le varie sbavature degli ospiti vengono sfruttate al meglio dalla truppa di mister Licchelli che prova a chiudere ogni velleità di rimonta sin da subito. L’ultimo parziale della contesa è senza storia, Peluso e soci sembrano avere una marcia in più e concludono il match con il risultato di 25-16.

Dopo il punto conclusivo che ha portato la vittoria ai rossazzurri, la squadra si è lasciata andare in una grande esultanza insieme a tutto il PalaCesari per un trionfo che per il roster rossazzurro e per tutti i tifosi significa tanto, dato che nelle ultime due uscite si è vista una squadra molto più matura e sicura di sé, che sembra ormai pronta ad affrontare a testa alta e senza paura qualsiasi ostacolo che gli si presenterà davanti.

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-QUANTWARE NAPOLI 3-0

(25-22, 25-18, 25-16)

CASARANO: Moschese ne, Martinelli, Peluso 3, Miraglia ne, Ciardo 2, Lugli 17, Quarta, Carta (L), Topuzliev 12, Licitra ne, Pepe 4, Tommasi, Baldari 9, De Micheli (L) ne. All. Licchelli.

NAPOLI: Quarantelli, Saccone 2, Starace 10, Leone 2, Monda, Calabrese V. 6, Malanga, Cefariello 12, Ardito (L), Martino, Montò 7, Piccolo 2. All. Calabrese S.

Arbitri: Adamo, Traversa.

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 5): Macerata-Palmi 3-0, Casarano-Napoli 3-0, JB Bari-San Giustino 2-3, Modica-Aurispa 3-1, Sorrento-Fano 3-1, Marcianise-Lagonegro 2-3.

CLASSIFICA: Macerata 12 – Lagonegro 11 – Fano 10 – Sorrento, San Giustino, Napoli 8 – Modica, Casarano 6 – Aurispa Lecce, Marcianise 5 – Palmi, Sabaudia 4 – JB Bari 3.

PROSSIMO TURNO (12.11.23): Fano-Casarano, Palmi-JB Bari, Lagonegro-Macerata, Aurispa Lecce-Sorrento, San Giustino-Marcianise, Sabaudia-Modica. Riposa Napoli.