NOVOLI – Colpo da novanta in attacco: firma Vito Falconieri

Importante colpo di mercato per il Novoli che si assicura le prestazioni dell’attaccante Vito Falconieri, nella prima parte di stagione in forza al Città di Gallipoli, con cui ha segnato un gol.

Curriculum di tutto rispetto per il classe 1986 che vanta la vittoria dei playoff nazionali di Eccellenza col Martina, nella scorsa stagione e, tra le altre cose, anche un centinaio di presenze nei professionisti e un gol in Serie A segnato con la casacca del Catania (3-1 al Napoli, 24 maggio 2009 con Walter Zenga allenatore). Il centravanti brindisino ha anche giocato in Serie B con Ascoli (due gol) e Crotone (due gol) nei primi anni Dieci, oltre ad accumulare tanta esperienza tra Serie C e Serie D.

“É davvero motivo d’orgoglio far vestire la nostra maglia ad un professionista con tanta esperienza e un curriculum così importante – ha detto il presidente Francesco Murra al momento della firma –. Il nostro ringraziamento per l’impegno e la collaborazione va anzitutto a FGR Costruzioni srl nella persona di Giuseppe Ramirez ma anche al ds Luca Spagnolo, come simbolo di tutta la società, che non si è fermata di fronte a nessun ostacolo e continua a lavorare ogni giorno per raggiungere l’obiettivo della permanenza nella massima categoria dilettantistica regionale”.

QUI tutti gli affari conclusi nella sessione invernale