ATLETICO RACALE – Rinforzo di peso in attacco: arriva il venezuelano Guillermo Fernandez. E non solo…

L’Atletico Racale, capolista del girone B di Promozione pugliese insieme al Brilla Campi, mette a segno un importante acquisto in sede di mercato invernale. Grazie al lavoro del ds Gianni Inguscio, vestirà la casacca biancazzurra l’attaccante venezuelano – con passaporto italiano – Guillermo Fernandez, classe 1988, in passato già in forza al Team Altamura, Vigor Trani, Montescaglioso e Matera, con cui ha vinto lo scorso campionato di Eccellenza riportando il club lucano in Serie D.

Fernandez è già a disposizione di mister Alessandro Longo e potrà esordire già domani pomeriggio contro il Talsano.

Saluta Racale, invece, Agustin Bazan, che chiuderà la stagione altrove.

Aggiornamento delle ore 17.30: Ufficializzato dal Racale anche Alessandro Leopizzi, classe 1980, una carriera tra i professionisti (Serie A con l’Udinese), Serie C con la Spal e in forza a diverse gloriose società dilettantistiche salentine, come Casarano, Nardò, Gallipoli, Galatina, Matino.

