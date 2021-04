VIRTUS MATINO – Branà: “Amareggiato, potevamo gestire meglio vantaggio. Otranto? Una delle più forti…”

Quattro punti in due partite, vetta della classifica, ma forse un po’ di rammarico per aver sprecato un vantaggio su un campo ostico come quello di Ugento. Una situazione comunque positiva quella della Virtus Matino, che domenica se la vedrà con l’Otranto, altra diretta concorrente per un piazzamento playoff, in una partita che si preannuncia ricca d’insidie, come confermato – in esclusiva – dal tecnico biancazzuro Giuseppe Branà (foto ©Coribello/SalentoSport).

RAMMARICO – “Il pareggio contro l’Ugento è stato un risultato abbastanza giusto. Resta però il rammarico per non aver gestito nel migliore dei modi il vantaggio, sprecando qualche ripartenza di troppo. I nostri avversari si sono allungati alla ricerca del gol del pari e questo ci ha aperto spazi che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare. Purtroppo nel calcio certe situazioni le paghi, perchè un gol contro una squadra così si può sempre perdere. Potevamo fare di più”.

MINI TORNEO – “Ovviamente questo è un torneo dove il margine d’errore è ridottissimo. A sei giornata dalla fine è ancora tutto aperto e tutto in gioco, con diverse squadre racchiuse in pochissimi punti. Ecco perchè sono amareggiato per la gestione finale. Sappiamo bene che gli scontri diretti faranno la differenza e con un po’ di cattiveria e concentrazione in più, avremmo potuto portare a casa questo risultato”.

OTRANTO – “Credo che l’Otranto è una delle squadre più forti del torneo. La forza di questo collettivo è stata proprio il tempo e la costruzione di un gruppo che da diversi anni ormai gioca insieme. In questa ripresa, l’organico è stato puntellato con innesti importanti, penso ad esempio a Tourè, calciatore molto forte. Noi ovviamente entreremo in campo per giocarcela con tutti i nostri mezzi. Sarà comunque un match molto duro per entrambe”.