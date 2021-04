ECCELLENZA/B – I top e i flop della 6ª giornata

Torna la nostra consueta rubrica Top e Flop, che, come ogni settimana, passerà in rassegna il meglio ed il peggio del massimo campionato regionale. Andiamo subito a scoprire chi sono i migliori e i peggiori dell’ultimo turno del girone B del campionato di Eccellenza.

Questi i TOP e i FLOP della 6a giornata.

I TOP

RAFAEL TARDINI (UGENTO) – Entra dalla panchina con la sua squadra in difficoltà ed ha il merito di ristabilire la parità con una torsione aerea da vero e proprio rapace d’area di rigore. Negli ultimi sedici metri si conferma un vero e proprio cecchino. ARMA LETALE

MISTER ANTONIO VENEZIA (CASTELLANETA) – Nonostante un organico colmo di giovani ed una lunga inferiorità numerica, il Castellaneta riesce a stoppare la corsa del Gallipoli, imponendo un pareggio al più blasonato avversario, con una prestazione tutta cuore e sofferenza. ONORE AL MERITO

TOMA MAGLIE – L’undici guidato da Claudio Luperto porta a casa in quinto risultato utile consecutivo in altrettanti match disputati, strizzando un occhio alla zona play off. Partita in sordina ed in punta di piedi, la formazione giallorossa può ora pensare in grande, anche per merito di un tecnico in grado di dare un’impronta chiara e definita alla sua formazione. SORPRESA

I FLOP

ATLETICO RACALE – Il flop è legato più alla gestione dell’intera situazione che ai risultati della squadra. L’undici biancazzurro, contro il Maglie, tira fuori un’ottima prestazione, ma cede il passo ad un avversario certamente più attrezzato in termini di organico. A fine stagione resterà il rammarico per aver smantellato un organico che, probabilmente, ad oggi avrebbe potuto dire ampiamente la sua, quantomeno in chiave playoff. PECCATO

DE VINCENZO (CASTELLANETA) – Due cartellini gialli in poco più di un’ora di gioco, mettono la sua squadra in una brutta situazione: fronteggiare la furia del Gallipoli, a caccia del gol della vittoria, in inferiorità numerica. Per sua fortuna, i suoi compagni reggono bene e portano a casa un punto che fa molto morale. DANNI LIMITATI

LO SPETTACOLO – Dopo una prima giornata dove tutto è filato liscio, nel secondo turno di questa nuova ripresa, sono arrivati, puntuali, i primi due rinvii. Vista la situazione sanitaria della Regione e la nota bellezza e risonanza di questo torneo, era proprio necessario riprendere in questo modo? DUBBI