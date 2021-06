MARTINA – Pizzulli: “Matino squadra tosta, mi aspetto una gara tignosa. Meriti all’Otranto per quanto fatto”

Partita come la grande favorita alla vittoria del girone B, il Martina di mister Pizzuli, nonostante alcune importanti defezioni, è riuscita comunque a centrare un importante secondo posto, confermando almeno in parte le premesse di inizio anno. Domani, Marino e compagni se la vedranno con la Virtus Matino, in un match che si preannuncia equilibrato e molto ostico, come conferma lo stesso tecnico biancazzurrro.

OTTIMO PIAZZAMENTO – “Il secondo posto è un risultato davvero molto positivo. Ventiquattro punti in undici partite non sono pochi, considerando tutte le difficoltà avute in questi mesi. Insieme al Ginosa siamo la squadra più colpita dal Covid. Siamo stati costretti a giocare alcune partite senza sette o addirittura otto giocatori, al netto anche di alcune squalifiche ed infortuni molto pesanti. Meriti all’Otranto e meriti anche i nostri ragazzi che penso abbiano fatto uno straordinario cammino in queste undici partite”.

MATINO – “Mi aspetto una gara molto tignosa, contro una squadra molto tosta, che pressa molto e non ti fa mai giocare bene. Il Matino è una compagine che cerca di sfruttare al meglio gli episodi, provando a mantenere la partita sempre in equilibrio, per poi sfruttare le occasioni che potrebbero crearsi”.

CORSA PLAYOFF – “Questa volta può succedere davvero di tutto, una corsa davvero molto incerta. Si tratta di gare secche, dove non conterà giocare bene o creare tante occasioni; servirà essere pratici e cinici, giocando soprattutto per il risultato, poi se si riuscirà ad abbinare il gioco al risultato sarà ancora meglio”.

(foto: M. Pizzulli, ©barlettasport)