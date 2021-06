MARTINA-MATINO – La Virtus rovescia i pronostici e sbanca il “Tursi”: è finale contro l’Otranto

Il Matino rovescia tutti i pronostici e va a vincere al “Tursi” di Martina, guadagnandosi l’accesso alla finale playoff del girone contro l’Otranto.

Avvio sprint degli ospiti, più grintosi e dinamici nell’approccio alla delicata sfida. E al 13′, la Virtus è già davanti: su una palla spiovente, Conte sorprende la difesa locale e tenta il tocco sotto misura a due passi da Cocozza, che ci arriva di piedi. Sulla respinta, però, è Facundo il più veloce di tutti a depositare il pallone in fondo al sacco per lo 0-1. Il Martina resta di sasso e subisce anche il secondo, tre minuti dopo: suggerimento di Vaughn per Salguero che indovina il diagonale letale per lo 0-2. Ruibal si rende pericoloso attorno al 20′, rischiando di segnare addirittura il tris. Il primo squillo del Martina è un tentativo di colpo di testa di Pignataro, anticipato sul più bello. Al 25′ è Giambuzzi che si presenta al tiro, con mira leggermente errata. Poi c’è ancora l’occasione del terzo gol che capita sui piedi di Ruibal, ma l’argentino non è freddo sotto porta. Al 36′ la prima stoccata del Martina porta la firma di Mangialardi che non inquadra la porta. E al 41′ la grande occasione per gli itriani di riaprire i giochi: rigore per fallo su Ancora, ma super Leopizzi intuisce il tiro di Pignataro e si resta sullo 0-2 sino al riposo, prima del quale Pignataro fallisce un altro gol quasi fatto.

Nella ripresa i biancazzurri di casa si rimboccano le maniche e provano a cambiare il corso delle cose, con un mancino di Ancora, alto di poco. Dopo una decina di minuti, il Martina usufruisce di un altro rigore: stavolta, però, Ancora fa centro, riaccendendo le speranze della sua squadra. Sembra in discesa la partita per il Martina, ma non lo è, perchè, sino al triplice fischio dell’arbitro, crea solo una mezza occasione con Fruci. Il Matino si chiude bene, con ordine e disciplina, e accede meritatamente alla finale.

Domenica prossima, sfida da tutto per tutto contro l’Otranto, vincitore del girone. Servirà vincere, perché, col pareggio, prevarrà la squadra di Andrea Manco .

—

IL TABELLINO

Martina, stadio “Tursi”

domenica 13 giugno 2021, ore 16.30

Eccellenza/B Puglia 2020/21 – semifinale playoff

MARTINA-VIRTUS MATINO 1-2

RETI: 13′ pt Facundo (VM), 16′ pt Salguero (VM), 8′ st Ancora rig. (MAR)

MARTINA: Cocozza, Cappellari, Patronelli, Mangialardi (30′ st Serio), Barrera (1′ st Aprile), Fruci, Ardino (31′ st Tusiano), Delgado, Pignataro (16′ st Teijo), Marino, Ancora. All. Pizzulli.

VIRTUS MATINO: Leopizzi, Giambuzzi (44′ st Flordelmundo), Marulli, Marin, Stele, Salto, Vaughn, Facundo, Salguero (32′ st Alemanni), Ruibal (18′ st Tundo), Conte (41′ st Fai). All. Branà.

ARBITRO: Aratri di Bari.

NOTE: ammoniti Cappellari, Delgado (MAR), Marulli, Vaughn, Salguero (Mat): Al 43′ pt Leopizzi (VM) para un rigore di Pignataro (MAR).

(foto: i festeggiamenti del Matino negli spogliatoi – ph. Nannavecchia)