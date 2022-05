ECCELLENZA – Martina, assalto alla Serie D parte dalla Jonica. Barletta-Salsomaggiore per alzare la Coppa Italia Dilettanti

Sarà lo Jonica di Santa Teresa di Riva (Messina) il primo avversario del Martina nelle semifinali dei playoff nazionali tra le seconde di Eccellenza. Gara 1 si giocherà al “Tursi” il 29 maggio prossimo; ritorno in Sicilia il 5 giugno. Chi prevarrà nel doppio confronto, si giocherà la finale per la Serie D contro la vincente del doppio confronto tra la seconda di Eccellenza Siciliana 1 e la seconda di Eccellenza molisana. Un percorso, dunque, ancora lungo ed estenuante per i biancazzurri, reduci dalla sconfitta nella finale col Barletta e costretti ad attendere ancora due settimane per scendere in campo.

A proposito di Barletta: questo pomeriggio alle 15.30 i biancorossi scenderanno in campo a Rieti contro il Salsomaggiore. In palio c’è la Coppa Itallia Dilettanti, trofeo prestigioso ma, comunque, non l’obiettivo principale delle due finaliste, già promosse in Serie D. L’ultima squadra ad alzare la Coppa Italia Dilettanti fu il Casarano nel 2018/19. Nel 2019/20 la manifestazione non fu ultimata; nel 2020/21, non fu disputata, sempre causa Covid.