PROMOZIONE/B – Novoli-Tricase, in palio la finale playoff: il programma e la terna adesignata

Cala il sipario sulla stagione del girone B di Promozione pugliese. Domani pomeriggio, alle 16.30, il “Totò Cezzi” ospiterà la finale playoff tra il Novoli e il Tricase. Arbitrerà il signor Nico Valentini della sezione di Brindisi (Grimaldi e Prigigallo gli assistenti arbitrali).

Il Tricase arriva a giocarsi la finale dopo aver nettamente battuto il Taurisano in semifinale. Gli scontri diretti giocati in campionato sono stati entrambi appannaggio della formazione sud-salentina che ha vinto 1-0 in casa e 2-4 fuori casa. Il regolamento prevede che, in caso di parità al 90′, si disputino due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di eventuale parità, prevarrà il Novoli come squadra avente la miglior classifica nella stagione regolare, con buone possibilità di seguire la vincente del girone, Città di Gallipoli, in Eccellenza 2022/23.

Sempre domani, alle ore 16.30, si giocherà la finale di ritorno di Coppa Italia Promozione tra Avetrana e Foggia Incedit. All’andata vinsero i foggiani per due a zero.