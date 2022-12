MANDURIA – Nota del club: “Atti teppistici di una parte dei tifosi del Città di Gallipoli”

Il Manduria Calcio, attraverso una nota diffusa dal proprio profilo Facebook, denuncia pubblicamente “atti teppistici” imputabili ad una parte dei tifosi del Città di Gallipoli, giunti nella cittadina messapica ieri pomeriggio in occasione della partita giocata al “Dimitri”. La nota del club biancoverde:

“La Società U.G. Manduria Sport stigmatizza e manifesta sgomento per il comportamento sconsiderato di un ragguardevole numero di pseudo-tifosi ospiti arrivati da Gallipoli , ai quali vanno ascritte, in maniera esclusiva , le responsabilità degli atti teppistici accaduti all’esterno dello Stadio al termine della gara.

Quanto accaduto è inconfutabile, oltre mille tifosi manduriani presenti in tribuna sono rimasti all’interno della struttura in attesa che le Forze dell’Ordine facessero evacuare il settore dei supporters del Gallipoli Calcio, gli ospiti invece, anziché defluire civilmente hanno deliberatamente dato sfogo alle loro cattive intenzioni danneggiando tutto ciò che gli è capitato, ma soprattutto automobili in sosta appartenenti a famiglie residenti nella zona.