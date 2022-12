BASKET A2/m – HDL Nardò, reazione d’orgoglio: granata corsari a Chieti

HDL Nardò torna alla vittoria a Chieti (88-98) grazie ad un’altra prestazione monstre di Smith con 33 punti a referto ed un’ottimo gioco corale.

1° QUARTO – Smith da subito protagonista per i granata, poi Chieti ruggisce e firma il contro parziale di 16-11 che porta coach Di Carlo all’immediato timeout a metà quarto. Con le avanzate di Stojanovic e dell’americano Nardò risponde colpo su colpo chiudendo 25 pari i primi dieci minuti di gioco.

2° QUARTO – Chieti fa la voce grossa, Reale realizza il +6. I granata con Smith ed il rientrante Stojanovic rimettono la testa avanti 32-37. È un duello firmato Spizzichini – Stojanovic con le squadre che si inseguono punto a punto. 46-47 all’intervallo lungo.

3° QUARTO – Attacchi inchiodati in avvio, sbloccati solo dalla tripla di La Torre per il +6 dei salentini, alla quale segue quella di Poletti, +9 e timeout per coach Rajola. Smith al rientro contribuisce a rimpolpare bottino personale (20) e di squadra grazie alle avanzate in area riportando a debita distanza il Toro: 57-68 il parziale.

4° QUARTO – Il +10 di metà quarto è firmato dal duo Smith – Poletti. Chieti sfrutta il blackout neretino per tornare sotto a -5 con Ancellotti dal pitturato. Stojanovic e La Torre da oltre l’arco fanno calare le speranze dei teatini a 2 minuti dalla sirena finale.

—

IL TABELLINO

Caffè Mokambo Chieti – HDL Nardò 88-98

(25-25, 21-22, 11-21, 31-30)

Caffè Mokambo Chieti: Martino Mastellari 25 (6/11, 3/7), Josip Vrankic 20 (6/13, 1/2), Andrea Ancellotti 11 (4/8, 1/1), Saverio Bartoli 9 (2/4, 0/5), Thomas Reale 8 (1/2, 2/3), Michele Serpilli 7 (1/1, 1/4), Denis Alibegovic 4 (1/1, 0/2), Gabriele Spizzichini 4 (0/1, 0/1), Matteo Pichierri 0 (0/0, 0/0), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 23 – Rimbalzi: 28 12 + 16 (Josip Vrankic 13) – Assist: 14 (Saverio Bartoli 5)

HDL Nardò: Russ Smith 33 (7/9, 3/7), Vojislav Stojanovic 22 (6/10, 3/5), Mitchell Poletti 20 (5/7, 2/2), Andrea La torre8 (1/2, 2/5), Matteo Parravicini 8 (0/1, 2/5), Jacopo Borra 4 (2/5, 0/0), Lorenzo Baldasso 3 (0/0, 1/3), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Giulio Antonaci 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Vojislav Stojanovic 8) – Assist: 12 (Russ Smith, Vojislav Stojanovic 3)

(US HDL Nardò)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 12): Mantova-Cento 66-81, Chieti-Nardò 88-98, Rimini-Ravenna 82-72, F. Bologna-Pistoia 75-67, San Severo-Cividale 55-53, Chiusi-Ferrara 69-75, Udine-Forlì 81-92.

CLASSIFICA: Forlì, Cento, Pistoia 18 – Udine 16 – Cividale, F. Bologna 14 – Nardò, Ferrara 12 – San Severo, Rimini, Mantova 10 – Chiusi 8 – Chieti, Ravenna 4.

PROSSIMO TURNO (18 dic.): Ferrara-Mantova, Nardò-Udine, Ravenna-San Severo, Cento-Chieti, Cividale-Chiusi, Forlì-F. Bologna, Pistoia-Rimini.