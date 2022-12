VOLLEY A3/m – Casarano non smette di stupire: ko anche la capolista Catania!

Non smette di stupire la Leo Shoes Casarano che conquista un successo prestigioso, infliggendo alla capolista Catania la sua seconda sconfitta stagionale.

Quello andato in scena ieri al PalaCesari di Cutrofiano è stato uno spettacolo sportivo di altissimo livello che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente sulle tribune del Palazzetto pronto ad incitare i padroni di casa dal primo all’ultimo punto.

Le attese della vigilia sono state dunque più che rispettate: pallavolo di altissimo livello, match combattuto e altalena di emozioni hanno fatto da cornice alla sfida tra i rossoazzurri si casa e la Farmitalia Catania.

A partire meglio sono stati gli ospiti che con Casaro e DiSabato hanno provato sin da subito a fare la voce grossa. La Leo Shoes non entra in partita velocemente e stenta ad imprimere il suo gioco, ma nonostante ciò rimane agganciata agli avversari nel punteggio. A decidere le sorti del primo parziale è il turno al servizio di Zappoli Guarienti che consegna agli etnei il break decisivo: con il punteggio di 21-25 Catania fa suo il primo set.

Nel secondo set il copione è pressoché simile con gli ospiti che sbagliano poco e i padroni di casa che cercano di non far scappare via nel punteggio i ragazzi di mister Kantor. L’equilibrio viene spazzato via nuovamente sul finire del set, quando è ancora una volta la formazione sicula a firmare l’allungo decisivo, conquistando il parziale con il punteggio di 22-25.

Sotto di due set a zero esce fuori la Leo Shoes Casarano che non ti aspetti: carattere, grinta e fame di vittoria sono gli ingredienti dell’incredibile rimonta che di lì a breve i rossoazzurri hanno poi perfezionato.

La ricezione sale di livello, così come le percentuali in attacco e quelle in difesa. Catania è spiazzata dalla reazione degli avversari e perde certezze. Cianciotta e compagni prima accorciano le distanze vincendo il terzo set per 25-19, poi spinti dall’incintamento del pubblico di casa pareggiano i conti facendo loro anche il successivo parziale con il punteggio di 25-20.

Il PalaCesari diventa una bolgia. Il tiebreak è vietato ai deboli di cuore. Parte meglio il club etneo, ma Casarano è sempre lì agganciato senza mai far scappare l’avversario. Si cambia campo sul 7-8 per Catania. La Leo Shoes trova le ultime energie necessarie per completare l’impresa: l’attacco vincente da posto quattro di Ciupa fa esplodere il tifo rossoazzurro e consegna ai padroni di casa un successo meritato per il cuore e la grinta fatti vedere (15-12).

Arriva così il quarto hurrà consecutivo per la Leo Shoes Casarano che da perfetta sconosciuta ora ha preso i galloni di squadra rivelazione del campionato: umiltà e lavoro dovranno essere ancora compagni di avventura per il gruppo guidato da mister Licchelli.

—

IL TABELLINO

Leo Shoes Casarano – Farmitalia Catania 3-2

(21-25, 22-25, 25-19, 25-20, 15-12)

Leo Shoes Casarano: Fanizza 5, Cianciotta 26, Peluso 7, Marzolla 16, Ciupa 17, Matani 11, Urso (L), Prosperi Turri (L), Floris 1, Rampazzo 0, Ulisse 0. All. Licchelli.

Farmitalia Catania: Fabroni 2, Zappoli Guarienti 15, Jeroncic 11, Casaro 20, Disabato 20, Frumuselu 7, Zito (L), Fichera 0, Nicotra 0. N.E. Maccarrone, Battaglia, Smiriglia, Tasholli. All. Kantor.

ARBITRI: Stancati, Gaetano. NOTE – durata set: 32′, 29′, 31′, 35′, 20′; tot: 147′.

(US Leo Shoes Casarano)

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 12): Palmi-Sabaudia 3-1, Ortona-Bari 3-1, Tuscania-Aversa 3-0, Casarano-Catania 3-2, Sorrento-Modica 0-3, Napoli-Aurispa L. Lecce rinviata (casi di Covid nell’Aurispa), SMI Roma-Marcianise 3-1.

CLASSIFICA: Ortona 29 – Catania 28 – Casarano 23 – Tuscania 22 – Palmi, Modica 18 – SMI Roma, Bari, Aversa 17 – Sorrento 16 – Aurispa L. Lecce, Sabaudia 12 – Marcianise 8 – Napoli 6.

PROSSIMO TURNO (18 dic. – ultima di andata): Aversa-SMI Roma, Catania-Ortona, Aurispa L. Lecce-Palmi, Modica-Tuscania, Sabaudia-Casarano, Marcianise-Sorrento, Bari-Napoli.