MANDURIA – Clamoroso: si separano le strade con mister Salvadore

in foto: A. Salvadorecopyright: G. Cannella

A poche ore dall’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti e col Manduria terzo in classifica e in piena corsa per i playoff Serie D, il Manduria annuncia la separazione con mister Andrea Salvadore. La nota del club:

In data odierna, la società biancoverde ha diramato il seguente comunicato. “Si separano le strade tra l’allenatore della prima squadra Andrea Salvadore e l’Ug Manduria Sport. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la società. Augurandogli le migliori fortune per il futuro professionale. Nelle prossime ore, sarà annunciato il nome del sostituto che dirigerà l’allenamento di rifinitura già nella giornata di domani”.