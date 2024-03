SERIE B – Infortunio più unico (e sfortunato) che raro per l’a.a. salentino Alessandro Cipressa

Un infortunio più unico (e sfortunato) che raro, quello occorso all’assistente arbitrale gallipolino Alessandro Cipressa durante Cosenza-Catanzaro di domenica scorsa.

Attorno alla metà del primo tempo, il guardalinee, facente parte dell’Aia di Lecce, scatta sulla fascia ma crolla improvvisamente a terra. Prontamente, lo staff del club di casa interviene per prestargli le prime cure ma l’infortunio sembra da subito troppo grave, tanto che serve la barella. Cipressa viene scortato verso l’ambulanza e poi verso il più vicino ospedale per approfondire, quanto prima, l’infortunio che si rivelerà molto pesante: rottura di entrambi i legamenti rotulei del ginocchio e lunga degenza da affrontare per ritornare in campo ad arbitrare.

Ad Alessandro Cipressa, ragazzo straordinario e straordinario professionista, un abbraccio e i migliori auguri di prontissima guarigione da parte della redazione di SalentoSport.