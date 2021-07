EVENTI – A Grottaglie parte la terza edizione dell’Equipe Salento: tutti a caccia del colpo di mercato

È stata inaugurata lunedì scorso, e andrà avanti per le prossime quattro settimane, la terza edizione del raduno dell’Equipe Salento, che si svolge sul terreno dello stadio “D’Amuri” di Grottaglie.

Il team preparerà numerosi calciatori (dilettanti, semi-dilettanti e professionisti) di qualsiasi fascia d’età, provenienti dall’Italia e dall’estero, nel pre-ritiro in vista della nuova stagione agonistica.

L’ideatore e responsabile tecnico è il ds del Grottaglie, Antonio Bruno, che, anche per questa stagione, si è affidato ad uno staff tecnico di prim’ordine, con mister Gerardo Viscido alla guida (coadiuvato dai mister M;assimo Carrieri, Antonio Ippolito e Carmine Molino) e col prof. Luigi Gennarelli responsabile dell’attività fisica.

Tra i partecipanti, spiccano i noti nomi di Luigi Amabile, Ignazio Battista, Mauricio Bringas, Francesco Appeso, Kassim Koulibaly, Ivan Di Federico, Loris Formuso, Giacomo Ligorio, Ian Ninkovic, Umberto Pizzoleo, Vittorio Prete, Vincenzo Richella e Luigi Sarli.

“L’Equipe Salento – spiega il direttore Bruno – nasce nel 2019 con lo scopo di preparare i calciatori in vista del ritiro pre-campionato con le rispettive società. Il pre-ritiro è rivolto ad atleti svincolati in cerca di una nuova squadra o a calciatori già tesserati che desiderano presentarsi ai nastri di partenza già con benzina nel motore. Il nostro team è una vera e propria società, con un responsabile tecnico, un team manager, un segretario, un fisioterapista, un ortopedico, due magazzinieri, un addetto stampa, un addetto foto-video e, ovviamente, una componente tecnica di eccellente libello. Il coordinatore tecnico, per la terza stagione consecutiva, è mister Gerardo Viscido, con qualifica Uefa A. Nell’ultimo biennio, sono stati un centinaio gli atleti che si sono avvalsi della competenza e professionalità dell’Equipe Salento e, quest’anno, le adesioni hanno già superato quota 40. Tutti i nostri atleti, dopo l’esperienza con noi, si sono accasati presso società di Serie B, Lega Pro, Serie D, e Eccellenza. Una nostra peculiarità è di attrarre numerosi atleti stranieri, in particolar modo, sudamericani e africani. E, anche quest’anno, le tribune del D’Amuri saranno meta di pellegrinaggio di numerosi addetti ai lavori, provenienti da tutta Italia e desiderosi di piazzare il colpo di mercato”.

Gli allenamento si terranno dal lunedì al venerdì, con allenamento tecnico, fisico, tattico. Nel fine settimana, il team sarà impegnato di gare amichevoli. Nel biennio scorso, tra gli altri, il team ha affrontato anche Virtus Francavilla, Fasano e Matino.