ECCELLENZA – Grandi movimenti di mercato in casa Otranto. Il Corato esce allo scoperto. Si muovono anche le baresi e le tarantine

Prosegue senza sosta il mercato riguardante il campionato d’Eccellenza Pugliese.

UGENTO – Le salentine iniziano via via a definire le proprie strategie. L’Ugento dopo aver assestato i primi colpi ufficiali (Vergori, Diarra, Bibba) ed in attesa di definire l’acquisto di Tardini, inizia a guardare al parco under, con importanti novità che potrebbero registrarsi ad inizio della nuova settimana. In uscita saluta anche Alessio Castrì ad un passo dalla firma con la Toma Maglie.

RACALE – L’Atletico Racale del neo direttore Aldo Garofalo attende ora di ufficializzare diverse operazioni in entrata, come già anticipato nei scorsi giorni. Arriveranno alla corte di mister Sportillo, ufficialmente riconfermato per la stagione 2020/21, il difensore Marco Greco, il centrocampista Andrea Portaccio e l’attaccante Gabriele Mosca.

OTRANTO – Primi movimenti anche per l’Otranto di mister Andrea Manco. Come ampiamente anticipato, resteranno in biancoazzurro diversi componenti del blocco storico idruntino, tra cui gli ormai veterani, Caroppo, Mariano, Villani, Schiavone e Schirinzi, oltre ai giovani, Plevi, Cisternino, Vergari, Bolognese e Trovè. Rientrano alla base, i giovani Giannaccari, Belmonte e Marzo. Mentre in entrata si registrano gli arrivi del centrocampista ex Matino Lorenzo Franco e dei giovani Renato Frisullo e Riccardo Palumbo, oltre agli ex De Cagna, Marzo, Desiderato e Meneses.

GALLIPOLI – Il Gallipoli ufficializza l’arrivo del centrocampista classe 1998 ex Nardó e Monopoli Antonio Mangione.

CORATO e BARLETTA – Grandi movimenti in casa Corato, che dopo il pokerissimo di conferme, ha messo nero su bianco con l’esperto difensore ex Casarano Rocco D’Aiello. Come già detto, si lavora in maniera concreta per portare in neroverde l’attaccante Antonio Pignataro. Il Barletta ha annunciato le conferme di Milella e Varsi. Il sodalizio biancorosso lavora anche al colpo in attacco: l’identikit che porta all’ex Molfetta Vito Morra.

MASSAFRA – Il Massafra del direttore Sgrona, si è assicurato le prestazioni del difensore Nicola Cantalice, e, sempre per il pacchetto arretrato, si è al lavoro per definire l’operazione che porta al brasiliano classe 94, Joao Pedro Pellison.

MANFREDONIA e MARTINA – Il Manfredonia dopo aver annunciato la separazione da Massimiliano Olivieri, ha annunciato l’arrivo in panchina dell’ex Brindisi Danilo Rufini. La nuova settimana come anticipato sarà la settimana di importanti annunci anche in casa Martina.