ECCELLENZA/B – Via alle “porte socchiuse”: programma e arbitri della 3ª giornata

Saranno solo sei, come domenica scorsa, le gare in programma per il terzo turno di Eccellenza girone B pugliese. Gallipoli-Manduria, infatti, è stata rinviata a data da destinarsi per permettere al gruppo-squadra giallorosso di completare il ciclo di isolamento fiduciario in seguito alla positività al Covid di un proprio calciatore.

Sarà la ‘prima‘, nei campionati dilettantistici, a porte “socchiuse”: da domani, infatti, sarà ammessa la presenza di spettatori sulle tribune, nella misura del 15% della capienza ufficiale di ogni impianto (e, comunque, non oltre mille spettatori), a condizione che sia possibile assicurare: la prenotazione, anche gratuita, del posto; il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; che sia misurata la temperatura corporea all’entrata (non deve essere maggiore di 37,5 gradi); si usi la mascherina per tutta la durata dell’incontro.

Non ci sono scontri diretti tra le cinque squadre che sono al comando, seppur con un punto di vantaggio sulle altre. Derby tarantini per Grottaglie (a Massafra) e per Martina (in casa col Sava); la Deghi è attesa al ‘Basurto’ di Racale dalla squadra di Pietro Sportillo, alla ricerca della prima vittoria e del primo gol in campionato; il Maglie riceverà (a Gallipoli) la visita dell’Otranto. A completare: Ginosa-Ugento, Matino-Castellaneta.

Il programma e le designazioni arbitrali:

dom. h 15.30

A. Toma Maglie-DC Otranto: Salvatore Montanaro di Taranto (Quaranta-Scrima) – a Gallipoli

Atl. Racale-Deghi: Luca Schifone di Taranto (Scorrano-De Pandis)

Ginosa-Ugento: Vito Mattia Losapio di Molfetta (Maffione-Rutigliani)

Martina-Sava: Nico Valentini di Brindisi (Sibilio-Amatore)

S. Massafra-AEL Grottaglie: Alessandro V. Ancona di Taranto (Turco-Sindaco) – a Castellaneta

Virtus Matino-Castellaneta: Cristiana Laraspata di Bari (Cascella-Battista)

Gallipoli-Manduria rinviata a data da destinarsi

–

CLASSIFICA: AEL Grottaglie, Martina, Deghi, Maglie e V. Matino 4 – DC Otranto, Ginosa 3 – Gallipoli, S. Massafra, Ugento, Sava, Manduria, Castellaneta, Racale 1. (DC Otranto e Gallipoli una gara in meno).