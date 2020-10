PROMOZIONE/B – Il programma, le variazioni di sede e gli arbitri della 3ª giornata

Giornata numero 3 alle porte per la Promozione pugliese girone B. Sono quattro le squadre ancora a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti. Il Brilla Campi, a San Pancrazio Salentino, ospiterà il Locorotondo; derby tarantino per l’Avetrana, in casa contro il Talsano; derby barese per il Polimnia sul campo dell’Arboris Belli; trasferta a Otranto, sede provvisoria del Melendugno, per lo Spartan Boys Ginosa. Completano il quadro i derby leccesi Leverano-Tricase, Taurisano-Novoli (due delle formazioni che più hanno deluso in questo primissimo scorcio di stagione), Veglie-Fiamma Jonica Gallipoli.

Programma e arbitri:

dom. h 15.30

Arboris Belli-Polimnia: Natale Rossiello di Molfetta (Dell’Aquila-De Musso)

Avetrana-Talsano: Francesco Albione di Lecce (Barile-Lovecchio)

Brilla Campi-V. Locorotondo: Vincenzo Rossi di Molfetta (Garofalo-Coviello) – a San Pancrazio Sal.

G. Melendugno-SB Ginosa: Andrea Rutigliano di Lecce (Santoro-Scapati) – a Otranto

Leverano-Atl. Tricase: Alessio Casula di Taranto (Tara-Greco)

Taurisano-Novoli: Giammarco Raimondo di Taranto (Rupe-Tanisi)

Veglie-FJ Gallipoli: Giulia Montrone di Bari (Prigigallo-Curci)

–

CLASSIFICA: Brilla Campi, Avetrana, Polimnia, SB Ginosa 6 – V. Locorotondo 3 – G. Melendugno, Talsano 2 – FJ Gallipoli, Tricase, Arboris Belli, Leverano, Veglie, Taurisano 1 – Novoli 0.