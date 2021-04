ECCELLENZA/B – Ugento e Matino, avanti a braccetto. Ok Maglie: tutti i tabellini della 6ª giornata

Parità nel big-match tra Ugento e Matino, che procedono, a braccetto, in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza, giacché le altre due big, De Cagna Otranto e Martina, non sono scese in campo causa Covid. Il Il Maglie passa ancora a Racale (dove aveva vinto domenica scorsa con la Deghi) e si rilancia all’inseguimento delle prime, conservando l’imbattibilità. Occasione sprecata dal Gallipoli, che s’impantana sull’1-1 a Castellaneta, sprecando oltre 20 minuti di superiorità numerica. Pari pirotecnico tra Grottaglie e Sava, con gol, in zona Cesarini, di Venza.

Tutti i tabellini della sesta giornata:

AEL GROTTAGLIE-SAVA 2-2

RETI: 29′ pt Notaristefano (G), 6′ st Amaddio (S), 29′ st Birtolo (S), 48′ st Venza (G)

GROTTAGLIE: Bacca, Stella, Appeso (43’ st Pisano), D’Amicis, Miale, Chiochia, Doukourè, Bringas (42’ st Fumarola), Formuso (20’ pt Turco F.), Venza, Notaristefano (32’ st Turco M.). All. Pizzonia.

SAVA: Maraglino, D’Ambrosio, De Gregorio, D’Arcante, Amaddio, Aquaro, Monopoli, De Luca (45’ st Cassano), Beltrame (1’ st Birtolo), Girardi (26’ st Riezzo), Morelli (42’ st Anglani). All. Marangio.

ARBITRO: Consales di Foggia.

NOTE: ammoniti D’Amicis, Stella, De Luca, Miale, D’Arcante, Venza, D’Ambrosio, Pisano, Maraglino.

—

ATL. RACALE-TOMA MAGLIE 0-1

RETI: 6′ st Moretti

ATL. RACALE: Passaseo, Macchia, Romano, Aprile, Casalino, Greco, Ruberto (5’ pt Mummolo), Carrozza (35’ st Parlati), Iurato (18’ st Noah Olaleye), Buongiorno (16’ st Barone), Torsello. A disp. Colazzo, My, Schirosi, D’Errico, Panico. All. Sportillo.

TOMA MAGLIE: Esposito, Piccinno, Marcuccio, Guinazu, Pasca, Grezzana, Negro (30’ st Mosca), Garcia (48’ st Magagnino), Vantaggiato (16’ st Cannoletta), Castrì (41’ st Manca), Moretti. A disp. Nocita, Tamborrino, Rizzo, Alessandrì, Ciriolo. All. Luperto.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

MARCATORE: 6’ st Moretti.

NOTE: ammoniti Macchia, Noah Olaleye, Piccinno, Grezzana, Moretti.

—

CASTELLANETA-GALLIPOLI 1-1

RETI: 12′ pt Facecchia (C), 15′ pt Potenza (G)

CASTELLANETA: Coletta, Marraffa, Russo, Antonicelli, Buttiglione, De Vincenzo, Gramegna, De Carlo, Amatulli (34′ st Calia), Dobrozi, Facecchia (25′ st Schirizzi). A disp. Lavarra, Manzoli, D’Onofrio, Gasparre, Neli, Dettoli, Greco. All. Venezia.

GALLIPOLI: De Santis, Buongarzoni, Esposito, Magione, Monteduro, Porcino (23′ st Tavey), Sindaco, Ondo (35′ st Citto), Potenza, Manisi, Rincon (39′ st Santomasi). A disp. Polo, Greco, Carrino, De Leo, Papallo, Freddo. All. Toma.

ARBITRO: Sangiorgi di Imola.

NOTE: ammoniti Buttiglione, Russo, Marraffa, Coletta, De Vincenzo (C), Buongarzoni, Ondo, Monteduro (G); espulsi: al 21′ st De Vincenzo (C) per doppia ammonizione.

—

DC OTRANTO-MARTINA rinviata a data da destinarsi

—

DEGHI-GINOSA rinviata a data da destinarsi

—

UGENTO-VIRTUS MATINO 1-1

RETI: 18′ pt Conte (M), 37′ st Tardini (U)

UGENTO: Russo, Miccoli, Fabiani, Sansò (1’ st Tardini), Martinez, Signore, Maiolo, Soria, Garcia Miranda, Regner, Lopez. A disp. Bibba, Corciulo, Marasco, Diarra, Solidoro U., Solidoro G., Chirivì, Pino. All. Oliva.

VIRTUS MATINO: Musco, Giambuzzi (32’ pt Margagliotti N.), Margagliotti C., Marin, Cavalieri, Salto, Alemanni (27’ st Tundo), Poleti (21’ st Fina), Conte (38’ st Vaughn), Ruibal (27’ st Salguero), Facundo. A disp. Leopizzi, Ripanto, Marulli, Capodieci. All. Branà.

ARBITRO: Lovascio di Molfetta.

NOTE: ammoniti Giambuzzi, Alemanni, Fabiani, Ruibal, Garcia Miranda. Recupero: 1’ pt, 3’ st.

(ha riposato S. Massafra)

(foto: contrasto tra Ruibal e Regner – Ugento-Matino, ©SalentoSport/Coribello)