ECCELLENZA/B – Martina, prima frenata. Ugento di misura sul Mola. Prima gioia per Mitri: i tabellini della 14ª

Dopo 13 vittorie su 13 partite disputate, arriva il primo pareggio per il Martina, fermato dall’Ostuni sull’1-1. Poco male per la capolista del girone B di Eccellenza pugliese, che, comunque, mantiene nove punti di vantaggio sulla prima inseguitrice che resta l’Ugento, impostosi di misura su un ostico Mola grazie ad un bel gol di Massimiliano Pinto, dopo una splendida azione corale. Per i giallorossi, è la terza vittoria interna consecutiva e decima stagionale. Alle spalle dell’Ugento cadono Castellaneta e Gallipoli F., superate, rispettivamente, dal Manduria (in un pazzo finale di gara) e Maglie (sesto risultato utile consecutivo). Tre i pareggi di giornata: reti bianche tra Grottaglie e Otranto, pari con gol tra Ostuni e Martina e tra Massafra e Sava. Prima vittoria per Orazio Mitri sulla panchina del Racale: i suoi ragazzi s’impongono di misura sul Ginosa grazie alle reti di Potenza e Pirretti (entrambi alla quarta segnatura stagionale); per il Ginosa, momentaneo pareggio di Fumai.

Domenica prossima, ultima gara dell’anno solare.

I tabellini della quattordicesima giornata:

OSTUNI-MARTINA 1-1

RETI: 41′ pt Zito (O), 39′ st Aprile (M)

OSTUNI: Schina, Stranieri, Nives (20′ st Molfetta), Pizzolla (22′ st Caruso), Chiochia, Razzini, Marzio (32′ st Molnar), Benedetti, Maglie (23′ pt Zito), Marino, Giunta. All. Bruni.

MARTINA: Maggi (23′ pt Cocozza), Cappellari, Brescia, Mangialardi (1′ st Teijo), Aprile, Perrini, Cerutti (16′ st Bukva), Cannito, Gulic, Delgado, Ancora. All. Pizzulli.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

NOTE: al 22′ st espulso Zito (O) per gioco scorretto.

—

S. MASSAFRA-SAVA 1-1

RETI: 32′ st Girardi (M), 42′ st rig. D’Arcante (S)

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Fornino (18′ st Stella), Cirrottola, Gori, Camassa, Cristofaro, Appeso, Fonzino (36′ st Guarino), Vapore (48′ st Marsico), Girardi (47′ st Gravina), Notaristefano. All. Pizzonia.

SAVA: Maraglino, De Gregorio, Greco (19′ st Fabiano); Calò, Aquaro, D’Ettorre (31′ st Zaccaria), D’Arcante, Giammarruco (24′ st De Luca), Caruso, Quarta, Bongermino (31′ st Beltrame). All. Passariello.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

—

TOMA MAGLIE-GALLIPOLI F. 1-0

RETI: 25′ pt Romano

TOMA MAGLIE: Esposito, Tecci, Marcuccio (30′ st Giovane), Cassini, Pasca, Cabrera, Negro, Politi, Toure (30′ st Flordelmundo), Muchardi, Romano (9′ st Marin). All. Luperto.

GALLIPOLI F.: Russo, Miccoli (43′ st Monteduro), Piscopiello, Maiolo, Mangione, Martinez, Solidoro (10′ st Santomasi), Cascio (30′ st Itabel), Medine, Regner (48′ st Buongarzoni), Sindaco. All. Oliva.

ARBITRO: Dancelli di Brescia.

—

MANDURIA-CASTELLANETA 3-2

RETI: 20′ st Stauciuc (C), 27′ st e 52′ st Gomez T. (M), 41′ st Goncalves (M), 48′ st Sardella (C)

MANDURIA: Russo, Pignatale, Coccioli, Napolitano, Gomez S., Dyeng, Gomez T., Reilly, De Carvalho (35′ st Castello), Goncalves, Scarci. All. Geretto.

CASTELLANETA: Lacirignola, D’Andria, Abbate (18′ st Tisci), Macaluso, Sardella, Prete, Pinto (11′ st Palmisano), Pitto, Stauciuc, Giannotta (35′ st Barulli), Agodirin. All. D’Alena.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.

NOTE: al 30′ st espulso Scarci (M) per doppia ammonizione.

—

UGENTO-VIRTUS MOLA 1-0

RETI: 4′ st Pinto Mas.

UGENTO: De Luca, Carrozzo, Escobedo A.J., Cassano, Lopez, Marconato, Chirivì (10′ st Galeandro), Pinto Mas., Stefanizzi (1′ st Escobedo M.A.), Hurtado (44′ st Di Palma), Cicerello (46′ st De Lorenzis). All. Salvadore.

VIRTUS MOLA: Doronzo, D’Addabbo (15′ st Guglielmi, 35′ st Di Lauro), Dentico, Stella (7′ pt Laserra), Amoruso, Campanella, Colella, Schirone, Pinto Mau., Pinto, Ngom. All. Sisto.

ARBITRO: Rossiello di Molfetta.

—

ATL. RACALE-GINOSA 2-1

RETI: 22′ pt Potenza (R), 27′ pt Fumai (G), 38′ pt Pirretti (R)

ATL. RACALE: Reho, Margagliotti, Romano, Pirretti, Casalino, Reyes, Botrugno, Silva, Potenza, Castrì, Pennetta (41′ st Corciulo). All. Mitri.

GINOSA: Gallitelli, Bitetto, De Carlo, Guerra (32′ st Romeo), Ola, De Palma, Pulpito (41′ st Putignano), Dentamaro, Saani, Fumai, Facecchia (21′ st Lovecchio). All. Pizzulli.

ARBITRO: Criscuolo di Torre Annunziata.

—

GROTTAGLIE-DC OTRANTO 0-0

GROTTAGLIE: Amabile, Santoro, Venneri, pecora, Galeone, Gallù, Serra, Caricasulo (16′ st Cavallo), De Luca, venza, Rondini. All. Viscido.

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Diarra, Signore, Cisternino, Valentini, Mariano, Nicolazzo (23′ st Piscopo), Piccinno (41′ st Crisci), De Luca. All. Manco.

ARBITRO: Doronzo di Barletta.

(foto: l’Ugento di Andrea Salvadore – ph. Sara Urso)