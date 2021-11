ECCELLENZA/B – Martina, anche Otranto va in archivio. Ugento ritorna a vincere, sale il Castellaneta: i tabellini

Il Martina passa, non senza sudare, a Otranto, e infila l’undicesima vittoria su undici in campionato. Una fuga, ormai, a tutti gli effetti quella dei biancazzurri di mister Pizzulli, capaci di essere pragmatici, di soffrire, e, soprattutto, di vincere. Onore all’Otranto che si è battuto sino all’ultimo prima di inchinarsi per la terza volta nella stagione.

A otto punti di distanza c’è l’Ugento che si conferma al secondo posto e ritorna a vincere dopo una mini serie negativa di un solo punto nelle ultime tre. Gara convincente e mai in discussione quella col Ginosa, risolta da Galeandro, Stefanizzi e Cicerello; per i tarantini arriva la quarta sconfitta consecutiva. Al terzo posto, insieme all’Otranto, arriva il Castellaneta, che, sul “proprio campo” batte agevolmente il Massafra. Gol e spettacolo, e ancora un pareggio, tra Sava e Gallipoli: giallorossi avanti di due, con la doppietta di Medina, poi rimonta locale con Aquaro e Bongermino. Buon periodo anche per il Maglie che, di misura, passa a Ostuni (secondo ko consecutivo).

Divertente pareggio tra Racale e Manduria, due squadre dall’età media bassissima, ma che, a Parabita, hanno dato vita ad una gara piacevole, senza vinti né vincitori.

Il Grottaglie ritorna a vincere: decide Venza col Mola, ora ultimo sul fondo della classifica.

I tabellini della giornata 11 di Eccellenza girone B:

DC OTRANTO-MARTINA 0-2

RETI: 11′ pt Mangialardi, 42′ st Delgado

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Diarra (18′ st Cisternino), Signore, Alcazar (8′ st Piccinno), Valentini (35′ st Oproiescu), Mariano, Meneses, Villani (27′ st Palumbo), Buongiorno (8′ st Capristo). All. Manco.

MARTINA: Maggi, Cappellari, Brescia, Mangialardi (28′ st Conte), Aprile, Perrini, Cerutti, Cannito, Gulic (21′ st Bukva), Delgado, Ancora (28′ st Tejio). All. Pizzulli.

ARBITRO: Orazietti di Nichelino.

—

ATL. RACALE-MANDURIA 1-1

RETI: 18′ pt Romano (R), 6′ st De Carvalho (M)

ATL. RACALE: Laborda, De Maria, Parlati, Casalino, Distasio, Romano, Pennetta (48′ st Romanelli), Castrì, Potenza, Pirretti, Botrugno (41′ st Corvaglia). All. Bruno.

MANDURIA: Russo, Pignatale, Coccioli, Napolitano (30′ st Epifanio), Ribezzi, Dyeng, De Carvalho (36′ st Cava), Reilly, Turco (1′ st Gomez T.), Goncalves, Scarci. All. Geretto.

ARBITRO: Cortale di Locri.

—

UGENTO-GINOSA 3-0

RETI: 30′ pt Galeandro, 18′ st Stefanizzi, 38′ st Cicerello

UGENTO: De Luca, Carrozzo, Gubello (42′ st De Lorenzis), Cassano, Lopez, Marconato, Galeandro (35′ st Chirivì), Pinto (24′ st Frisenda), Tardini (13′ st Stefanizzi), Escobedo, Cicerello (45′ st Deligio).b Salvadore.

GINOSA: Gallitelli, Bitetto, Donvito (44′ st Tubazio), Verdano (39′ st Guerra), Ola, Reyes, De Carlo, Schembri (38′ st Putignano), Facecchia, Gori, Casale. All. Pizzulli.

ARBITRO: Epicoco di Brindisi.

—

OSTUNI-TOMA MAGLIE 0-1

RETI: 45′ pt Cassini

OSTUNI: Schina, Stranieri, Nives, Stabile (22′ st De Pasquale), Zizzi (38′ st Molnar), Razzini, MArzio, Marino, Maglie, Giunta (9′ st Lucariello), Benedetti (22′ st Caruso). All. Bruni.

TOMA MAGLIE: Esposito, Tecci, Giovane, Cassini, Pasca, Cabrera, Negro (31′ st Toure),m Politi, Mosca, Flordelmundo (42′ st Muchardi), Marin (18′ st Romano). All. Luperto.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

—

SAVA-GALLIPOLI F. 2-2

RETI: 32′ pt rig. e 46′ pt Medina (G), 17′ st Aquaro (S), 20′ st Bongermino (S)

SAVA: Maraglino, De Gregorio, Greco (45′ st D’Ambrosio), Calò (10′ st Fabiano), Aquaro, D’Ettorre, D’Arcante, De Luca (10′ st Quarta), Procida, Caruso, Bongermino (42′ st Cimino). All. Passariello.

GALLIPOLI F.: Russo, De Leo (30′ st Miccoli), Mangione, Martinez, Piscopiello, Solidoro (24′ st Monteduro), Cascio, Maiolo, Regner, Medina, Santomasi (30′ st Manisi). All. Oliva.

ARBITRO: Ancona di Taranto.

–

S. MASSAFRA-CASTELLANETA 0-2

RETI: 24′ pt Pinto N., 40′ pt Sardella

S. MASSAFRA: Pizzaleo, D’Andria, Cirrottola (29′ st Stella), Notarnicola (1′ st Odone), Camassa, Cristofaro (35′ st Notaristefano), Guarino (26′ st Boscaini), Fonzino (37′ st Gravina), Vapore, Girardi, Appeso. All. Pizzonia.

CASTELLANETA: Lacirignola, D’Andria, Prete, Barulli, Sardella, Pitto, Pinto N. (33′ st Tisci), Pinto A. (13′ st Giannotta), Palmisano (37′ st Abbate), Martinez (41′ st Hardes), Agodirin (21′ st Stauciuc). All. D’Alena.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

—

GROTTAGLIE.V. MOLA 1-0

RETI: 40′ pt Venza

GROTTAGLIE: Amabile, Galeone, Gallù, Pecora, Santoro, Carlucci, Serra, Quaranta (16′ st Gargaro), De Luca, Venza, Vecchio. All. Viscido.

V. MOLA: Doronzo, De Palma, La Serra, Schirone, Stella, Amoruso, Colella, Dentico, Pinto, Sisto (30′ st Bottalico), Portoghese. All. Sisto.

ARBITRO: Losapio di Molfetta.

(foto: Otranto-Martina di ieri, Cerutti contrastato da Diarra)