ECCELLENZA/B – Duelli tra le quattro prime della classe. Ginosa, prima grana post-ripartenza: il programma della 6ª

È arrivata la prima grana dopo la ripartenza dell’Eccellenza pugliese. Il Ginosa, infatti, avendo registrato un alto numero di tesserati contagiati dal Covid, ha chiesto il rinvio della partita prevista sul campo della Deghi. Stessa sorte, presumibilmente, ci sarà per le successive partite da giocarsi contro Racale e Gallipoli.

In un equilibrio che definire “precario” sarebbe riduttivo, domani si gioca la giornata numero 6 nei due gironi di Eccellenza pugliese. S’incrociano le prime quattro della classe: De Cagna-Martina e Ugento-Virtus Matino. La classifica, al termine della giornata, potrebbe prendere una piega definitiva, anche se, comunque, di tempo per recuperare ce n’è per tutti e le sorprese, come visto domenica scorsa, sono sempre dietro l’angolo.

A completare il quadro ci sono anche il derby tarantino Grottaglie-Sava; quello salentino Racale-Maglie e la trasferta del Gallipoli sul campo del Castellaneta. Il programma:

dom. h 16.30

AEL Grottaglie-Sava: Fabrizio Consales di Foggia (Prigigallo-Curci)

Atl. Racale-Toma Maglie: Giorgio Caldararo di Lecce (Garofalo-Paparella)

Castellaneta-Gallipoli: Giuseppe Sangiorgi di Imola (Amatore-Santoro)

DC Otranto-Martina: Mattia Rodighiero di Vicenza (Grimaldi-Miccoli)

Deghi-Ginosa: rinviata a data da destinarsi (LEGGI QUI)

Ugento-Virtus Matino: Gianluca Lovascio di Molfetta (Vitobello-Gorgoglione)

riposa: S. Massafra

–

CLASSIFICA: DC Otranto*, Martina, Virtus Matibno e Ugento 10 – Gallipoli* e Sava 7 – Toma Maglie e Racale 6 – AEL Grottaglie 5 – Ginosa 3 – Deghi e S. Massafra 2 – Castellaneta 1.

*= una gara in meno

Da recuperare: Otranto-Gallipoli (gg 2), Deghi-Ginosa (gg 6).

–

Questo il programma della sesta giornata nel girone A: Atl. Vieste-Mola (Bonavita di Foggia), Audace Barletta-Manfredonia (Mallardi di Bari), Orta Nova-Corato (Fiorentino di Ercolano), UC Bisceglie-AT San Severo (Ancona di Taranto). Riposano: Barletta 1922, Real Siti e Vigor Trani.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)