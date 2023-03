ECCELLENZA/B – CD Gallipoli, derby e primo posto in tasca: i tabellini della 24ª

Il Città di Gallipoli si aggiudica, di misura, la stracittadina col Gallipoli Football e mette una seria ipoteca al primo posto nel girone in vista playoff. A decidere la sfida del “Bianco”, una rete del neo entrato Perchaud. Per la capolista è il 17esimo risultato utile consecutivo, numeri che confermano la leadership in classifica a due giornate dalla fine. Passa facile l’Ugento a Massafra e mantiene a due punti il distacco dal primo posto, perso domenica scorsa con la debacle casalinga contro la squadra di Sandro Carrozza. Continua a macinare vittorie il Manduria di Branà (ottava di fila) che non ha troppi problemi per imporsi a Ginosa. Vittoria platonica quella dell’Otranto a Ostuni (nove sconfitte e un pari nelle ultime dieci), giacchè la squadra di Tartaglia è ormai quasi tagliata fuori dalla corsa playoff, nonostante il quarto posto. In coda, terzo successo nelle ultime cinque per il Matino che supera a domicilio l’Arboris Belli. Tonificante affermazione del Novoli contro il Maglie. Ad oggi, lo spareggio salvezza sarebbe quello tra Ostuni e Ginosa. Ma mancano ancora 180′ e le cose possono ancora cambiare.

I tabellini della 24esima giornata:

CD GALLIPOLI-GALLIPOLI F. 1-0

RETI: 38′ st Perchaud

CD GALLIPOLI: Passaseo, Piscopiello, Chiatante, Gningue (15′ st Nazaro), Fruci (28′ st Cardinale), Benvenga, Caputo (15′ st Iurato), Sansò, Oltremarini (22′ st Perchaud), Scialpi, Quarta (28′ st Negro). All. Di Gennaro (Carrozza squal.).

GALLIPOLI F.: Carretta, Manca, Stella, Luciano, Gomez, Fabiani, Pennetta, Calò, Turco, Romano, Parlati (9′ st Castellaneta). All. Calabuig.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

—

OSTUNI-OTRANTO 0-1

RETI: 41′ pt Trovè

OSTUNI: Maggi, Taddeo, Quagliana, Albaqui (17′ st Benedetti), Otero, Cassano, Marzio, Perrino, Pendinelli (41′ st Negro), Faccini, Miccoli (1′ st Zito). All. Kreshpa.

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Liquori, Solidoro, Signore, Valentini, Plevi, Mariano, Trovè (15′ st Nicolazzo), Gallo (20′ st Assalve), Tourè (39′ st Frisco). All. Tartaglia.

ARBITRO: Testoni di Ciampino.

—

S. MASSAFRA-UGENTO 1-4

RETI: 5′ pt Lollo (U), 43′ pt e 23′ st Espinar (U), 10′ st Cordary (U), 13′ st Caruso N. (M)

S. MASSAFRA: Zecchino, Saponaro (37′ pt Sabetta), Cristofaro, Napolitano, Carlucci, Zizzi, Galeone (26′ st Colella), Malagnino (19′ st Schirizzi), Caruso N., Girardi (10′ st Vapore), Caruso G. (32′ st Conte). All. Malacari.

UGENTO: Maggi, Venegas (48′ st Santantonio), Carrozzo, Veron, Fernandes, Serrano (42′ st De Lorenzis), Perez, Maroto (35′ st Toro J.), Lollo (40′ st Imperato), Cordary (45′ st Pierri), Espinar. All. Salvadore.

ARBITRO: Cianci di Bari.

—

GINOSA-MANDURIA 0-4

RETI: 15′ pt Pignataro, 32′ pt Perdicchia, 7′ st Cavaliere, 36′ st Monopoli

GINOSA: Gallitelli A., Di Marco (33′ st Candela), Bitetti, Pulpito, Chiochia, Donvito, Dell’orco, Gramegna (20′ st D’Angelo), Serafino (33′ st Gallitelli F.), Verdano (37′ st Putignano), Ciriolo (20′ st Valenza). All. Ola.

MANDURIA: Maraglino, Marinelli, Pino, Aquaro, Dorini, D’Ettorre, Cavaliere, D’Arcante, Russo (33′ st Monopoli), Perdicchia, Pignataro. All. Branà.

ARBITRO: Pani di Sassari.

—

CASTELLANETA-AVETRANA 0-9

RETI: 20′ pt Zaccaria, 29′ pt Gioia, 31′ pt e 35′ pt Sibilla, 46′ pt e 47′ pt Marchionna, 12′ st Sanyang, 17′ st Di Giulio, 45′ st Leo

CASTELLANETA: Carrieri (1′ st Casamassima), Cazzetta, Gravina, Bufano, Rizzi (10′ st Addabbo), Balestra, Covelli, Bongermino, Fede, Marchitelli, Battista. All. Minosa.

AVETRANA: Tolardo, Cardinale, Trisciuzzi, Sibilla, Fabiano, Tamborino (35′ pt De Martino), Sanyang, Gioia, Marchionna (1′ st Buzzacchino, 11′ st Leo), Zaccaria (1′ st Cava), Di Giulio (20′ st Sapada). All. Passariello.

ARBITRO: Laluce di Barletta.

—

ARBORIS BELLI-V. MATINO 0-2

RETI: 40′ pt rig. Pirretti, 18′ st D’Andria

ARBORIS BELLI: Pellegrini, Laguardia, Simeone (12′ st Muolo), Leone, Fumarola, Labarile (32′ st Marasciulo), Salvi, Agostino (23′ st Leggiero), Longo (25′ st Di Cosola), Amodio (12′ st Di Toma), Mastronardi. All. Girolamo.

V. MATINO: Colazo, D’Andria, Barulli, Fina, Monteleone, Alemanni (34′ st Matere), Elia, Pirretti (34′ st Medaglia), Ferramosca (26′ st Cannizzaro), Varietti (26′ st Gonzalez), Maniglio (34′ st Lombardi). All. Toma.

ARBITRO: Consales di Foggia.