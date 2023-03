PROMOZIONE/B – Racale, scatto decisivo verso l’Eccellenza? I tabellini della 24ª

A due giornate dalla fine della stagione regolare, il Racale compie un balzo forse decisivo verso l’Eccellenza diretta, superando agevolmente l’Atletico Martina e giovandosi del successo del Taurisano sul Brilla Campi che riporta i biancazzurri di Alessandro Longo a +3 sulla squadra di Antonio Patruno. Domenica prossima, big-match che vale una stagione a San Pancrazio Salentino: il Brilla non ha altre opzioni se non battere il Racale e sperare in un eventuale spareggio; col pari, il discorso sarebbe rimandato all’ultima giornata, ma poi al Racale basterebbe un punto contro un Tricase ormai senza obiettivi; vincendo, Melono e compagni festeggerebbero matematicamente l’Eccellenza con 90 minuti d’anticipo. Si vedrà domenica prossima.

In ottica playoff, pesante il successo del Taurisano, proprio col Brilla Campi, che vale il consolidamento del terzo posto. Il Mesagne vince ma non basta: è sempre quarto a meno uno dei granata. Dal Talsano in giù, ormai, sono tutte fuori dai giochi. In coda, sono salve Ceglie e Cedas Brindisi: lo spareggio playout dovrebbe coinvolgere Locorotondo e Atletico Martina, sempre che i primi non riescano a staccare di sette punti i secondi: in questo caso, il Martina retrocederebbe automaticamente insieme al Melendugno e il Locorotondo di salverebbe senza giocare i playout.

I tabellini della 24esima giornata:

ATL. RACALE-ATL. MARTINA 7-0

RETI: 13′ pt Sosa, 15′ pt rig., 18′ pt e 37′ st Melono, 26′ pt e 10′ st Chirivì, 43′ st Buono

ATL. RACALE: Centonze, Guevara, My (38′ st Quarta), Giglio, Carrino (1′ st Maruccia), Stefano (1′ st Buono), Milessi (11′ st Longo J.), Sosa, Melono, Flordelmundo, Chirivì. All. Longo A.

ATL. MARTINA: Sibilio, Granaldi, Lippo, Pentassuglia, Conte, Miola, Cavallo, Caroli (29′ pt Colucci), Martulli (18′ st Abbracciavento), Shawuna, Bagorda. All. Marangi.

ARBITRO: Bernardi di Molfetta.

—

TALSANO-ATL. TRICASE 1-1

RETI: 14′ pt Gatto rig. (TA), 44′ st De Luca (TR)

TALSANO: Sestino, La Gioia, Morea (11′ st Cerchi), Dima (43′ st Cucci), Lecce, Macaluso, Pompamea (21′ st Scarci), D’Urso, Peluso, Gatto (48′ st De Feudis), De Comite (11′ st Giannotta). All. Pettinicchio.

ATL. TRICASE: Bibba, Corvaglia, Rizzo E., Urso, Moretto, Palumbo, Rosafio, Ruberto (24′ st Fanigliulo), De Luca, Manisi, Zocco. D. acc. Simone (Citto squal.).

ARBITRO: Morelli di Barletta.

—

CEDAS AVIO BR-MESAGNE 0-3

RETI: 42′ pt Cohen, 25′ st Birtolo, 45′ st Menga

CEDAS AVIO BR: Lamarina, Giorgino, Maggio, Perrone, Longo (22′ st Boscaini), Cantoro (25′ st Lorè), Pinto, Lazzoi (25′ st Quintavalle), Manta Al. (13′ st Arigliano), Manta An., De Iudicibus (13′ st Brina). All. Caputo.

MESAGNE: Schettino, Orfano, Schirinzi, Sacco, Borromeo, Cohen, Procida (15′ st Giancola), Difino (22′ st De Luca), Miccoli (22′ st Giardino), Morelli (30′ st D’Ippolito), Birtolo (30′ st Menga). All. Ribezzi.

ARBITRO: Sperti di Lecce.

—

TAURISANO-BRILLA CAMPI 1-0

RETI: 10′ st Castrì

TAURISANO: De Oliveira, Ferraro, Antonazzo, Zilli, Pasca, Mele, Castrì, Pellegrino, Vantaggiato, De Giorgi (49′ st Alessandrì), Maiolo (36′ st Galati). All. Botrugno.

BRILLA CAMPI: Laghezza, Fontanella, Armenia, Iaia, Tondo (49′ st Longo), De Ventura (19′ st Greco), Resinato, Caravaglio, Macchia, Narducci (43′ st Zurlo), Facecchia. All. Patruno.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

—

VEGLIE-COPERTINO 0-1

RETI: 34′ st Palazzo rig.

VEGLIE: Margiotta, Baca, Olivera, Aranda, Mignaco (42′ st Verri), Bramato, Musardo, Bruè (42′ st Errico), Fiorini, Lillo, Almeyra. All. Politi (squalif.).

COPERTINO: Colapietro, Ciccarese A. (41′ st Ciccarese M.), Della Bona (41′ st Lorenzo), Marasco, Gubello, Elia, Muci (12′ st Pinto), Giannuzzi (41′ st Nestola), Palazzo, Frisenda, Ciccarese D. All. Renis.

ARBITRO: Cipriani di Bari.

—

MELENDUGNO-LEVERANO 1-3

RETI: 10′ pt Belmonte rig. (M), 25′ pt Suwareh (L), 30′ st Noschese (L), 40′ st Pasculli (L)

MELENDUGNO: Gallo, Kurti, Giannuzzi, Rutigliano M., Cretì, Rizzo, Fitto S., De Giorgi (20′ pt Federico), Belmonte, Guida (44′ st Mancarella), Rutigliano F. All. Tamborino.

LEVERANO: Bardoscia, Marzano, De Giorgi (42′ st Boccaccini), Ancora (19′ st CHiriatti), Decarli, Sperti, Puscio, Pasculli, Suwareh, Lauretti (44′ st Dell’Anna), Suma (9′ st Noschese). All. Caragiuli.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

V. LOCOROTONDO-CEGLIE 0-1

RETI: 47′ st Di Coste

V. LOCOROTONDO: Quarto, Neglia, Palazzo, Lacirignola, Turnone, Caputo, Natale (22′ st Simon), Teribia (25′ st Convertini), Diwouta, De Bartolomeo, Giannetti. All. Serio.

CEGLIE: Costantino, Galetta (15′ st Attanasi), Nazaro, Vinci, Merico (27′ st Di Coste), Baratto, De Pasquale, Di Pietrangelo (18′ st Ciraci), Lenoci (29′ st Musli), Pergola, Santoro. All. Pizzonia.

ARBITRO: Zifaro di Foggia.