LECCE – Nazionali: Banda vince ancora, esordio rinviato per Hjulmand. Il programma di oggi

Ancora una vittoria per lo Zambia di Lameck Banda, schierato titolare dal suo Ct dopo la doppietta di qualche giorno fa. Battuto il Lesotho anche in trasferta per 2-0, l’esterno giallorosso è rimasto in campo per quasi tutta la partita, lasciando spazio a un suo compagno a dieci minuti dalla fine.

Ancora rinviato l’esordio di Hjulmand con la nazionale maggiore della Danimarca, clamorosamente sconfitta in Kazakistan per 3-2 quando, a quattro minuti dalla fine, era in vantaggio per 2-1. Panchina per il capitano del Lecce che dovrà attendere i prossimi appuntamenti della sua nazionale per l’esordio ufficiale.

Titolari sia Hasic che Voelkerling Persson nello 0-0 tra Svezia e Colombia Under 21. Gara intera per il difensore, mentre l’attaccante è stato sostituito al 66′.

Tribuna, infine, per Helgason nella sonante vittoria della sua Islanda in Liechtenstein e per Falcone nel successo per 2-0 della nazionale italiana a Malta.

Si va esaurendo il programma di gare internazionali: per oggi sono previste, tra le altre, Albania-Polonia U21 (in campo Berisha), Italia-Ucraina U21 (Gallo e Colombo), Norveglia-Romania U20 (Borbei) e Romania-Macedonia del Nord (Vescan-Kodor).