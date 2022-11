ECCELLENZA/B – Caso Imperato, in appello vince l’Ugento: la nuova classifica

Giudizio ribaltato e tre punti in più in classifica. Esulta l’Ugento che ritorna a ridosso del Città di Gallipoli dopo che la Corte sportiva d’Appello territoriale ha cancellato la disposizione del Giudice sportivo in merito alla presunta irregolare posizione del calciatore Giuseppe Imperato.

Il risultato di Avetrana-Ugento, gara oggetto di giudicato, giocata il 23 ottobre scorso e terminata, sul campo, 0-1, fu ribaltato, appunto, dal Giudice sportivo che accolse il reclamo dell’Avetrana, assegnandole la vittoria a tavolino per 3-0.

Nella riunione di ieri, 28 novembre, il giudizio è stato, però, ribaltato dalla Corte d’Appello territoriale che ha dichiarato il calciatore Imperato “in posizione regolare”, accogliendo il reclamo dell’Ugento, confermando il risultato di 0-1 sul campo, revocando la squalifica per lo stesso Imperato e non addebitando la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.

Pertanto, la classifica di Eccellenza girone B, da ieri, è la seguente: CD Gallipoli 28 – Ugento 27 – Otranto 23 – Manduria 21 – Avetrana 20 – Gallipoli F. e Ostuni 16 – Arboris Belli 14 – Toma Maglie e S. Massafra 12 – Novoli e Ginosa 10 – V. Matino 3 – Castellaneta 1.