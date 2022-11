VOLLEY – Serie B/M, B1/f: risultati 27.11.2022, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 8): Taviano-Athena NA 3-1, Casoria-Grottaglie 1-3, P. Matese-SBV Galatina 0-3, Leverano-Joivolley Gioia 3-0, Pozzuoli-Marigliano 1-3, Pomigliano-Meta Torre Annunziata 3-0, Galatone-Mesagne 3-0.

CLASSIFICA: Leverano, Grottaglie 24 – Galatone 17 – Joivolley Gioia 15 – Taviano, Marigliano 14 – Pomigliano 12 – Pozzuoli 11 – Olimpia SBV Galatina 10 – Casoria 8 – Athena NA 7 – Meta Torre Ann. 6 – Pol. Matese, Mesagne 3.

PROSSIMO TURNO (3-4 dic.): Athena NA-Leverano, Grottaglie-Taviano, Olimpia SBV Galatina-Casoria, Mesagne-Pol. Matese, Marigliano-Pomigliano, Joivolley Gioia-Pozzuoli, Meta Torre Ann.-Galatone.

—

(Us Volley Leverano, Alessio Quarta) – La BCC Volley Leverano vince l’ottava partita di fila, superando con un netto 3-0 la N.V.G. Joyvolley finalista degli ultimi playoff per la serie A3 e tornando in testa alla classifica del girone H in base al quoziente punti. Coach Andrea Zecca si affida al sestetto composto da Orefice, Laterza, Marzo, Galasso, Scrimieri, Miraglia e De Pandis, mentre sul versante opposto coach Coronelli schiera Cazzaniga, Illuzzi, Anselmo, Gabriele, Porro, Meleddu e il libero Bisci. La sfida è piuttosto equilibrata nel primo game con le due formazioni che si fronteggiano punto su punto. Il break arriva a metà parziale con il muro di Miraglia per il 17-15. Subito dopo super difesa di De Pandis e Orefice, il capitano serve con un assist sontuoso Galasso che mette a terra un punto meraviglioso. Gli ospiti tornano in partita trascinati dall’eterno Cazzaniga che con un ace e un delizioso pallonetto agguanta il pareggio sul 22-22, costringendo coach Zecca a chiamare time out. E’ un incontenibile capitan Orefice a fissare il nuovo vantaggio sul 24-22, poi Cazzaniga manda fuori l’ultimo attacco che dà ai padroni di casa il primo game. Sul finale dell’azione Miraglia atterra male sulla caviglia ed è costretto a lasciare il campo anzitempo, sostituito da D’Elia. I gialloblù partono subito forte con l’ace di Marzo in zona di conflitto per il 9-7. La fase di difesa della BCC Leverano incanta gli occhi degli spettatori e strappa applausi con salvataggi miracolosi e contrattacchi che mandano in visibilio il pubblico. Galasso è un’autentica ira di Dio nel secondo game con ben 7 punti personali. Orefice sigla il punto del 15-11 che costringe il coach ospite a fermare il gioco per un time out. Due ace consecutivi di Laterza segnano un solco ormai insuperabile tra le due formazioni che Galasso sigilla con un sontuoso pallonetto per il 25-17. La formazione barese prova a partire meglio nel terzo set con Anselmo che mura Orefice per il 4-6. Il capitano gialloblù, tuttavia, è in serata di grazia e mette a ferro e fuoco la retroguardia avversaria: per lui saranno ben 22 i punti personali alla fine del match. Anselmo prova a riportare avanti i suoi sul 7-10, ma è Orefice a trascinare la rimonta fino al pareggio e al sorpasso sul 16-14. La BCC Leverano continua a spingere fino al punto finale di Marzo che regala ai padroni di casa l’ottavo successo di fila e la testa della graduatoria.

IL TABELLINO

BCC LEVERANO-NVG JOIVOLLEY GIOIA 3-0

(25-22, 25-17, 25-19)

BCC LEVERANO: Olimpio 0, Marzo 10, Laterza 4, D’Elia 3, De Pandis (libero), De Marco NE, Scrimieri 7, Orefice 22, Vannicola ne, Pagano 0, Miraglia 2, Galasso 14. Allenatore: Zecca

N.V.G. JOIVOLLEY: Cazzaniga 11, Anselmo 10, Meleddu 1, Campanale ne, Paglialunga 0, Gabriele11, Bisci (libero), Susco ne, Bitetti ne, Illuzzi 1, Nitti ne, Porro 5, Astarita ne, Mitidieri 1. . Allenatore: Coronelli

Arbitri: Stefano Foschi e Andrea Vaschetto

Errori in battuta: Leverano 12, Gioia del Colle: 6; Ace: Leverano 3, Gioia del Colle: 1; Muri vincenti: Leverano 2, Gioia del Colle 5

—

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – Poker biancoverde e si vola al terzo posto in classifica nel girone H di serie B di volley maschile. Domenica l’Allianz Colazzo Galatone ha battuto in casa 3-0 l’Omega Mesagne in quella che è stata la quarta vittoria di fila per i ragazzi di mister Cavalera. Al termine di una nuova convincente prestazione dei biancoverdi, la classifica parla chiaro e vede l’Allianz fare un ulteriore e importante salto in avanti, balzando dal quarto al terzo posto in solitaria a 17 punti, subito dietro le corazzate Leverano e Grottaglie. Tornando al match di domenica scorsa davanti al proprio pubblico, presente in gran numero al palasport di Galatina anche in questa occasione, in campo i biancoverdi hanno dominato l’incontro dall’inizio alla fine, vincendo tutti e tre i set con netto distacco: 25-18, 25-16 e 25-15. Da segnalare nelle file dell’Allianz Colazzo Galatone l’esordio assoluto in serie B del giovanissimo centrale Matteo De Filippis. Classe 2007, prodotto del vivaio della Green Volley Galatone, è proprio il 15enne a commentare il match a fine gara senza nascondere l’emozione: “Ero teso ma alla fine è stata una bellissima sensazione esordire e stare tra i compagni della prima squadra, tra l’altro con una bella e importante vittoria. Adesso siamo terzi – conclude De Filippis – e inseguiamo le prime in classifica”. Prossimo appuntamento la trasferta di domenica 4 dicembre a Torre Annunziata (Napoli) contro la Comcavi Volley Meta.

IL TABELLINO

ALLIANZ COLAZZO GALATONE-OMEGA MESAGNE 3-0

(25-18; 25-16; 25-15)

Allianz Colazzo Galatone: Latorre 2, De Filippis, Zanettin 17, Musardo 9, Garofalo 6, Barone (L), Russo 9, Calò, Schiattino, Papa 5, Lentini, Carrozzini, Rizzello (L); allenatore Cavalera.

Omega Mesagne: Guadagnini (L), Sabatelli 3, Caliolo 4, Simeone, Cavaliere, D’Amico 10, Attolico 6, Lomartire 1, Mingolla 1, Gasbarro 6, Dellegrottaglie (L), Carrozzo, Duggento 2; allenatore Lo Re.

Arbitri: Monteleone, Galiuti.

—

(US Olimpia SBV Galatina, Piero de Lorentis) – Bella prova di carattere quella offerta dai salentini in terra campana contro un Piedimonte, fanalino di coda, tutt’altro che dimesso però avendo fatto valere come spinta suppletiva il calore dei propri tifosi. I tre punti che spingono al nono posto in classifica i blucelesti galatinesi guidati da mister Monaco, valgono la riemersione dai fondali limacciosi della zona rischio, tenendo nel mirino in appena due punti Pomigliano e Pozzuoli e scavalcando Casoria. Sostanzialmente una gara ben approcciata dall’Olimpia Sbv che ha espresso continuità di gioco e fasi di rigiocate efficacissime, frutto del fondamentale di muro molto ben organizzato che ha consentito a D’Alba di gestire al meglio i suoi avanti. Primo set avviato e concluso con autorità, senza subire ritorni da parte degli avversari i cui attacchi venivano contenuti da una difesa bluceleste ben registrata da Apolllonio. Il vantaggio a metà frazione di +7 consentiva a capitan Zanette di dare tranquillità al suo gruppo che con una gestione di gioco ordinata chiudeva a proprio vantaggio il set sul 17-25. L’avvio nella seconda frazione si attestava su un vantaggio più contenuto per gli ospiti(11-15) che subivano un riavvicinamento(15-16), prontamente ribadito da una gran conclusione di Zanette dalla seconda linea e da un muro di Rossetti . Poi un doppio Pacelli che si esibiva in un pallonetto con cambio di mano, portando fuori tempo il muro avversario, metteva a referto il 16-21 lasciando al suo capitano di chiudere il punto numero 24 con un gran muro e di andare al riposo con due set di vantaggio. La terza parte di gara è stata molto equilibrata. Reazione attesa ed orgogliosa dei piedimontesi: palese appagamento degli ospiti che comunque con Scita, Rossetti e Zanette mantengono la parità, (7-7) schiodata da un super muro di D’Alba che legge perfettamente l’attacco avversario ( 7-9). Poi ben quattro errori degli attaccanti galatinesi ed un ritorno di prepotenza di Mugnolo ribaltano il punteggio (14-12) a favore della squadra casertana. Time out di mister Monaco che predica un po’ di calma. Rifiata la squadra leccese che sembra aver speso più energie degli avversari e al rientro l’opposto galatinese ristabilisce la parità. Pacelli opera il sorpasso con un gran diagonale stretto (18-20) che colpisce al corpo il difensore, poi una serie di difese e rigiocate d’ambo le parti, si chiudono a favore di Piedimonte con l’opposto Mugnolo che raggiunge la parità 22-22 scardinata da Scita(22-23) e riconquistata dal centrale Citro (23-23). L’attaccante appulo-romagnolo sente il momento cruciale. Da una perfetta ricezione di Apollonio riceve la distribuzione di D’Alba, chiude di forza il suo attacco e poi va a servire chiudendo set e gara con un ace per il 23-25. Il tempo di godere questa vittoria e da martedì spirito e cuore per preparare un’altra sfida diretta, anch’essa dal valore doppio, il confronto con Casoria spinoso e determinante per un prosieguo da confermare in positività.

—

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 8): Terrasini-Arzano 1-3, S. Salvatore Tel.-Melendugno 0-3, Castellana Grotte-CdPazzi Roma 2-3, Pomezia-Gesan Marsala 3-2, Baronissi-Fiammatorrese 1-3, F. Schultze ME-HUB Ambiente CT 3-0.

CLASSIFICA: Arzano 20 – Farmacia Schultze ME 18 – CdPazzi Roma 13 – Melendugno, Baronissi, S. Salvatore Tel. 12 – Pomezia 10 – Gesan Marsala, Terrasini 7 – Fiammatorrese 6 – HUB Ambiente CT, Castellana Grotte 3.

PROSSIMO TURNO (3-4 dic.): Arzano-Pomezia, Melendugno-Terrasini, CdPazzi Roma-S. Salvatore Tel., HUB Ambiente CT-Castellana Grotte, Gesan Marsala-Baronissi. Riposano Farmacia Schultze ME e Fiammatorrese.