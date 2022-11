VOLLEY – C/F, C/M, D/F, D/M, 1ª DIV./F, 1ª DIV./M: RISULTATI 27.11.2022, CLASSIFICHE, PROSSIMI TURNI

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 7): Diamante P. Salento-Ve.Ra Monteroni 3-1, Fulgor Tricase-Aurora BR 2-3, NV Torre-LC Monteroni 0-3, Vis Squinzano-O. Parabita 3-0, Trepuzzi-Lecce Volley 3-0, L. Ostuni-SS Nardò 2-3.

CLASSIFICA: SS Nardò 20 – LC Monteroni 17 – NV Torre 13 – Trepuzzi, Aurora BR, L. Ostuni 12 – Fulgor Tricase 10 – Diamante P. Salento 9, Vis Squinzano 8 – CDM Cutrofiano 7 – Ve.Ra Monteroni, O. Parabita 3 – Bee Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (3-4 dic.): Ve.Ra Monteroni-Fulgor Tricase, Bee Lecce-CDM Cutrofiano, Aurora BR-L. Ostuni, O. Parabita-Diamante P. Salento, LC Monteroni-Trepuzzi, SS Nardò-NV Torre.

(US LC Volley Monteroni, Michele Aldo Ido) – Dopo il passo falso della prima giornata, la Leo Constructions Monteroni é ritornata subito in carreggiata mettendo in archivio una serie di 6 vittorie consecutive che la vedono ora saldamente e da sola al secondo posto della classifica, a soli tre punti dalla capolista. Ultima vittoria, in ordine di tempo, é stata quella di ieri (domenica 27 novembre) che ha visto le ragazze dei Coach Polimeno e Pati imporsi con un secco 3 a 0 sul campo della New Volley Torre, temibile avversaria dotata di un organico di tutto rispetto, che aveva già messo in difficoltà anche le più titolate squadre del girone. Nel giorno del suo compleanno, Capitan Greco (per tutti Apa) e compagne hanno sfoderato una prestazione da prime della classe, i parziali dell’incontro lo dimostrano inequivocabilmente (14 – 25, 16 – 25, 20 – 25), a conferma del loro valore e del buon lavoro svolto finora da Società e Staff Tecnico. “Se vogliamo puntare all’obiettivo che ci siamo preposti – sostiene la DS Pierpaola De Bonis, – e provare a recitare un ruolo da protagonisti anche in una stagione il cui livello tecnico delle squadre é sicuramente salito, quale questa, dobbiamo ora impegnarci a dare continuità alle nostre prestazioni e dobbiamo continuare a profondere sempre il massimo dell’impegno. Le squadre che quest’anno disputano il Campionato di Serie C, con rarissime eccezioni, sono molto competitive e nessun risultato si può dare per scontato già in partenza, come si sta dimostrando su diversi campi, e per questo motivo bisogna cercare di mantenere sempre alto il livello di concentrazione e di determinazione”. Il prossimo turno, intanto, vedrà impegnata la formazione monteronese sul parquet di casa del Velodromo degli Ulivi sabato prossimo, 3 dicembre, contro la Asd Trepuzzi Volley, con fischio di inizio gara alle 19,00.

—

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 7): PV Massafra-TC Ruffano 0-3, Frascolla-LC Mottola 1-3, SB Galatina-Squinzano 0-3, V. Tricase-Falchi Ugento Beach 3-0, Lecce Volley-Vibrotek 3-1, Falchi Ugento-Alezio 3-0.

CLASSIFICA: TC Ruffano 21 – Falchi Ugento, Lecce Volley, Squinzano, V. Tricase 15 – Vibrotek, Falchi Ugento Beach 12 – LC Mottola, Alezio 6 – SB Galatina 5 – Aurispa Libellula 4 – PV Massafra, Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (4 dic.): TC Ruffano-Frascolla, Vibrotek-Aurispa Libellula, LC Mottola-Falchi Ugento, Falchi Ugento Beach-PV Massafra, Squinzano-Lecce Volley, Alezio-SB Galatina.

—

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 7): San Cassiano-Diamante P. Salento 3-2, FP Spongano-I. Talsano 3-0, GPV Ruffano-Assi Brindisi 3-1, FA Oria-F. Taviano 3-1, Sensi Lecce 21-NV Maglie 3-0, Ottica Longo-Seiconsulting 2-3, MV Galatina-Cupa Volley 3-0.

CLASSIFICA: MV Galatina 21 – FP Spongano 17 – San Cassiano 16 – GPV Ruffano 14 – F. Taviano, Cupa Volley 12 – I. Talsano 10 – FA Oria, Sensi Lecce 21 9 – Assi Brindisi, Diamante P. Salento 7 – NV Maglie 6 – Ottica Longo 5 – Seiconsulting 2.

PROSSIMO TURNO (3-4 dic.): Diamante P. Salento-FP Spongano, I. Talsano-GPV Ruffano, Assi Brindisi-FA Oria, F. Taviano-MV Galatina, Seiconsulting-NV Maglie, Cupa Volley-Sensi Lecce 21, San Cassiano-Ottica Longo.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 4): VR Nardò-Apulia Monopoli 3-2, Costruzioni Energie-AI Alberobello 0-3, LS Casarano-O. Ostuni 0-3, Tiger Squinzano-P. Fasano 0-3.

CLASSIFICA: O. Ostuni, P. Fasano 12 – AI Alberobello, Apulia Monopoli 8 – Tiger Squinzano 5 – VR Nardò 3 – VC Grottaglioe, Costruzioni Energie, LS Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (3-4 dic.): Apulia Monopoli-LS Casarano, AI Alberobello-VR Nardò, VC Grottaglie-Costruzioni Energie, O. Ostuni-Tiger Squinzano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/FEMMINILE “L. LAUDISA”

RISULTATI (giornata 4): IM San Cassiano-Astra Volley 0-3, Bee Lecce-Lady Falchi Beach 3-0, Alliste-I. Copertino (29/11), AlessanoSpecchia-SS Nardò 1-3, Sport & Friends-V. Tricase 3-0, CDM Cutrofiano-Otranto 0-3, GV Galatone-Ve.Ra Monteroni 3-2.

CLASSIFICA: Astra Volley 12 – SS Nardò 11 – Sport & Friends 10 – V. Tricase 9 – I. Copertino 8 – Bee Lecce 7 – Lady Falchi Beach 6 – Ve.Ra Monteroni, AlessanoSpecchia 5 – Otranto 4 – Alliste 3 – GV Galatone 1 – IM San Cassiano, CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (3-4 dic.): Astra Volley-Bee Lecce, Lady Falchi Beach-IM San Cassiano, I. Copertino-AlessanoSpecchia, V. Tricase-Alliste, SS Nardò-Sport & Friends, Ve.Ra Monteroni-CDM Cutrofiano, Otranto-GV Galatone.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/MASCHILE

RISULTATI (giornata 4): Visionottica Ingrosso-Seiconsulting 3-1, Parabita-Alliste 3-0, Terre d’Oriente-Vis Squinzano 3-0, Otranto-Prontass NS Lecce 3-1, MBV Ruffano-Olimpia SBV Galatina 3-2.

CLASSIFICA: Otranto 12 – Terre d’Oriente, Visionottica Ingrosso, Parabita 9 – Prontass NS Lecce 8 – Seiconsulting 6 – Alliste 3 – MBV Ruffano 2 – Vis Squinzano, O. SBV Galatina 1 – Nociglia 0.

PROSSIMO TURNO (3-4 dic.): Visionottica Ingrosso-Parabita, Alliste-Terre d’Oriente, Vis Squinzano-Otranto, Nociglia-SBV Galatina, MBV Ruffano-Seiconsulting.