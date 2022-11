VOLLEY A3/m – Reazione d’orgoglio e di carattere Leo Shoes: battuto in rimonta l’ostico Modica

Reazione d’orgoglio e di carattere della Leo Shoes Casarano che, dopo i due ko rimediati nelle due trasferte laziali, si riscattano battendo in rimonta il Modica.

Un avversario ostico e l’importanza dei punti in palio, tuttavia, hanno causato tra le fila della Leo Shoes un avvio di gara da dimenticare; nonostante il brutto ko rimediato nel parziale di apertura, Peluso e compagni hanno avuto il merito di risollevare umore e prestazione conquistando i successivi tre set.

Come detto, l’inizio del match per i padroni di casa è da incubo: una fase di ricezione pessima complica i piani e lascia strada libera ad un Modica ordinato ed efficace che con facilità si porta in vantaggio (19-25).

Al cambio campo mister Licchelli striglia i suoi a dovere e finalmente il pubblico presente vede una Leo Shoes diversa: la ricezione migliora, il cambio palla diventa più costante e i rossoazzurri riescono anche a tirare su qualche attacco avversario.

Cianciotta e Ciupa tradivano i padroni di casa con attacchi vincenti, il Modica trova in Capelli il suo miglior attaccante ma nulla può contro un avversario che acquisisce sempre più fiducia e si galvanizza punto dopo punto.

Con i parziali di 25-18 e 25-19 la Leo Shoes conquista il secondo e terzo set portandosi così avanti.

Nel quarto set, sulla scia dell’entusiasmo Peluso e compagni partono meglio dei siciliani e si portano avanti di quattro lunghezze. Il neo entrato Quagliozzi rinvigorisce gli ospiti che pareggiano i conti. Si arriva così fino alle fasi calde del set che premiano una Leo Shoes più affamata e più lucida (27-25).

Tre punti importantissimi che ridanno morale e fiducia in vista dell’ennesimo delicato appuntamento che attende i ragazzi di mister Licchelli; sabato arriva il Marcianise, si gioca nuovamente in casa.

—

IL TABELLINO

Leo Shoes Casarano – Avimecc Modica 3-1

(19-25, 25-17, 25-19, 27-25)

Leo Shoes Casarano: Fanizza 0, Cianciotta 23, Peluso 7, Marzolla 16, Ciupa 22, Matani 7, Urso (L), Prosperi Turri (L), Rampazzo 0, Guadagnini 0, Floris 0. N.E. Moschese, Ulisse. All. Licchelli.

Avimecc Modica: Putini 3, Capelli 23, Raso 11, Princi 11, Chillemi 5, Garofolo 7, Aiello (L), Nastasi (L), Saragò 1, Firrincieli 0, Quagliozzi 6. N.E. Turlà. All. D’amico.

Arbitri: Talento, Autuori.

(US Leo Shoes Casarano)

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 9): Aversa-Aurispa L. Lecce 3-0, Catania-Napoli 3-0, Tuscania-Palmi 0-3, Casarano-Modica 3-1, Sorrento-Ortona 1-3, Marcianise-Sabaudia 3-1, Bari-SMI Roma 2-3.

CLASSIFICA: Catania 24 – Tuscania, Ortona, Bari 17 – Aversa 16 – Casarano 15 – SMI Roma 13 – Modica, Sabaudia 12 – Sorrento 10 – Aurispa L. Lecce 9 – Marcianise 6 – Napoli 2.

PROSSIMO TURNO (4 dic.): Catania-Sabaudia, Palmi-Aversa, Ortona-Tuscania, Casarano-Marcianise, Sorrento-Bari, Napoli-Modica, SMI Roma-Aurispa L. Lecce.