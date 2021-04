ECCELLENZA/B – Matino-Otranto è il match-clou. Derby del cuore per Antonio Toma: il programma della 7ª giornata

Con un solo rinvio, quello di Ginosa-Racale, domani si giocheranno le gare della settima giornata nel torneo di Eccellenza pugliese girone B. La partita clou è quella del “Via del Mare” di Matino, tra la Virtus e la De Cagna Otranto, separate da un punto a vantaggio della squadra di Branà. L’Otranto, però, deve recuperare due gare (giovedì 29, in casa, contro il Gallipoli; in data da destinarsi, la sfida interna col Martina).

A Racale andrà in scena la sfida, tutta giallorossa, tra la Toma Maglie e il Gallipoli di Antonio Toma, magliese doc. Per l’Ugento, invece, è in programma la trasferta contro il Sava di Gioacchino Marangio. A chiudere il programma, Massafra-Deghi.

Il programma e gli arbitri:

dom. ore 16.30

Toma Maglie-Gallipoli: Federico Paladini di Lecce (Spedicato-Battista) – a Racale

AEL Grottaglie-Castellaneta: Diego Castelli di Ascoli Piceno (Coviello-Minerva)

Sava-Ugento: Luca Schifone di Taranto (D’Ambrosio-De Musso)

S. Massafra-Deghi: Ruggiero Doronzo di Barletta (De Benedictis-Pedico) – a Mottola

Virtus Matino-DC Otranto: Daniele Benevelli di Modena (Scrima-Magnifico)

riposa: Martina

—

CLASSIFICA: Virtus Matino 11 (giocate 6) – Ugento 11 (6) – DC Otranto 10 (4) – Martina 10 (5) – Maglie 9 (5) – Gallipoli 8 (4) – Sava 8 (6) – Racale 6 (5) – AEL Grottaglie 6 (6) – Ginosa 3 (4) – Deghi 2 (4) – S. Massafra 2 (5) – Castellaneta 2 (6).

—

Il programma della settima giornata nel girone A: AT San Severo-Atl. Vieste (Roberto Aratri di Bari), Barletta 1922-Audace Barletta (Matteo Colella di Rimini), Corato-Vigor Trani (Cristiana Laraspata di Bari), Manfredonia-Orta Nova (Michele De Pinto di Bari)

Riposano: Mola, Real Siti, UC Bisceglie

—

CLASSIFICA: Manfredonia 13 (giocate 5) – Corato 11 (5) – Barletta 1922 9 (4) – Mola 7 (5) – Vigor Trani 6 (3) – Orta Nova 6 (4) – Audace Barletta 5 (5) – UC Bisceglie 4 (5) – AT San Severo 3 (5) – Real Siti 2 (4) – Atl. Vieste 2 (5).