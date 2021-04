DEGHI – Vergori: “La sfida di Massafra è uno step di crescita. Per la corsa al titolo dico…”

È uno dei rinforzi di qualità che la Deghi ha selezionato per la fase 2 del campionato di Eccellenza. Si tratta dell’esperto difensore Manuel Vergori (in foto), classe 1985, che abbiamo interpellato alla vigilia della trasferta della sua squadra verso Mottola, dove affronterà il Massafra.

VERSO MASSAFRA – “La sfida di Massafra rappresenta per noi uno step di crescita. Il fatto di aver rivoluzionato buona parte dell’organico, me compreso, ha fatto sì che il nostro campionato per noi ricominciasse in fretta, senza nemmeno il giusto tempo per adattarci ai meccanismi del mister ed amalgamarci fra di noi. Queste partite ci servono per provare a mettere in campo tutto ciò che si prova in settimana, provando a crescere, domenica dopo domenica”.

SITUAZIONE RINVII – “Purtroppo dopo uno stop lungo oltre cinque mesi, domenica siamo stati bloccati a causa delle positività che hanno colpito il Ginosa. Questo è un fattore che incide e lo fa in maniera negativa. Inutile negare che anche allenandosi al massimo, la forma la si trova scendendo in campo, perciò è stato davvero un peccato fermarsi nuovamente. Sapevamo che questo era uno dei rischi di questo torneo”.

CORSA AL TITOLO – “Per quanto riguarda la corsa alla vittoria finale, io continuare a puntare sul Martina, nonostante il passo falso di quindici giorni fa. Quando si vuole vincere un campionato, serve avere qualità in rosa, perchè a conti fatti è la qualità che fa vincere. Il Martina oltre a poter contare su diversi elementi importanti ed appunto di qualità, ha un organico composto da calciatori che hanno già vinto altre volte e questo è un altro fattore che incide durante il cammino”.

CAMMINO DEGHI – “Noi giocheremo le nostre gare, cercando di dare il massimo, vendendo cara la pelle. Queste partite dovranno servire a gettare le basi per il prossimo anno, quando occorrerà affrontare un campionato normale, o almeno è questo ciò che si spera. Per noi l’obbiettivo è quello di migliorarci partita dopo partita, seguendo al meglio quelle che sono le richieste del mister. A differenza di altre piazze, noi ci giocheremo questo finale di stagione con spensieratezza e tranquillità, senza grandi pressioni, ma ciò non significa che non servirà l’impegno. La nostra pressione dovrà essere quella di dare una risposta seria e concreta alla nostra società ed al nostro presidente, che, come sempre, non ci fanno mai mancare nulla. Anche questa volta e in un periodo storico assai complicato, la società ha deciso di riconoscerci ben tre rimborsi, con il primo che è stato già corrisposto, nonostante sia stata disputata una sola partita. Per la sicurezza nostra e delle nostre famiglie, si è deciso, oltre al tampone del sabato, di sottoporci ad un controllo anche il martedì, proprio per consentirci di lavorare in maniera serena e tranquilla, evitando di correre ulteriori rischi. Questo a conferma della serietà di tutto il sodalizio”.