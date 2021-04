LECCE – Primo giorno di riposo per il gruppo. Risonanza magnetica per Pettinari

Primo giorno di riposo per il Lecce, che si ritroverà lunedì pomeriggio all’Acaya. Nell’allenamento di ieri, Stefano Pettinari ha interrotto anzitempo la sessione per via di un affaticamento muscolare, cosa che già gli era capitata nella settimana precedente, fastidio poi brillantemente risolto giocando – e segnando – a Vicenza.

Stamani il calciatore ha effettuato una risonanza magnetica, presso lo studio radiologico “Quarta Colosso”, che ha evidenziato una lieve contrattura al polpaccio destro. Infortunio che potrà essere recuperato nei prossimi giorni, soprattutto col riposo, e che, stando così le cose, non pregiudica totalmente il suo impiego nella sfida di sabato prossimo in casa col Cittadella, la prima delle ultime quattro partite di fuoco che attendono i giallorossi da qui alla fine della stagione regolare.

(foto: S. Pettinari, ©Coribello-SalentoSport)