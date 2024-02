ECCELLENZA/B – Manduria e Ugento non vanno oltre il pari, ritorna a sorridere il Brilla: i tabellini della 19ª

Smaltite le soste per la Coppa Italia, il campionato di Eccellenza girone B ha riacceso i motori, lasciando indietro l’Ostuni, alla quarta rinuncia stagionale ed estromesso – nei prossimi giorni, ufficialmente – dalla competizione. Nel frattempo le prime due della classifica non vanno oltre un pari con gol. Il Manduria non supera il Racale nell’anticipo di sabato ma l’Ugento non ne approfitta impattando contro l’ostico Massafra. A giovarne su tutti è il Matino che batte il Mesagne e aggancia il Racale al terzo posto, a due punti dal Manduria che, dopodomani, esordirà a Sarno in Coppa Italia Dilettanti. Ritorna a vincere il Ginosa che travolge il Maglie; dopo cinque sconfitte consecutive, riassapora i tre punti anche il Brilla Campi che s’impone sul San Pietro Vernotico, mentre crolla sul campo amico il Novoli, surclassato dall’Arboris Belli, al quinto risultato utile consecutivo. Riposo forzato per l’Otranto.

I tabellini della 19esima giornata:

S. MASSAFRA-UGENTO 1-1

RETI: 37′ pt Girardi (M), 31′ st Bernaola (U)

S. MASSAFRA: Oliva, Fabiano, Carlucci, D’Arcante, Nobile, Mastrovito (34′ st Convertino), Marzio (42′ st Secondo), Napolitano (42′ st Faccini), Serafino (44′ st Sibilla), Girardi, Russo. All. Malacari.

UGENTO: Maggi, Suppressa (20′ st Elia), Romano, Iborra, Martinez, Bernaola, Regner, Ruiz, Ancora, Vargas (6′ st Medina), Jimenez. All. Oliva.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

—

V. MATINO-MESAGNE 2-1

RETI: 26′ pt Chiri (VM), 33′ pt Niare (ME), 45′ st Ciriolo (VM)

V. MATINO (f.i.): Colazo, Tecci, Monteleone, Maruccia, Cardinale, Maraschio, Perdicchia, Amatulli, Ciriolo, Pirretti, Chiri. All. Luperto.

MESAGNE (f.i.): Carriero, Cerrato, Tamborrinbo, Di Dio, Del Frari, Munoz, Orfano, D’Ippolito, Niare, Sacco, Miccoli. All. Germano.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

GINOSA-TOMA MAGLIE 3-0

RETI: 38′ pt Genchi, 12′ st Chiochia, 35′ st Thiam

GINOSA: Pizzaleo, Cardinale (28′ st Cimmarrusti), Cardamone, Partipilo, Chiochia, Pinto (37′ st Pignatale), Soriano, Sergio (40′ st Gallitelli), Genchi (1′ st Thiam), Vapore, Gatto (40′ st Richella). All. Passariello.

TOMA MAGLIE: Lovecchio, Albano (44′ st Donno), Sprovieri, Stella, Salvucci, Frisenda (27′ st Chiri), Trofo (31′ st Palma), Miccoli, Senè, Gallo (40′ st Piscopo), Grimaldi (19′ st Potenza). All. Bruno.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

—

NOVOLI-ARBORIS BELLI 1-3

RETI: 19′ pt Pisano (A), 40′ pt Urbano (A), 46′ pt Lella (A), 9′ st Delgado (N)

NOVOLI (f.i.): Lacirignola, D’Andria, Giannotti, Martinez, Gomez, Bax, Garnica M., Calò, Cordary, Fernandez, Garnica A. All. Manco.

ARBORIS BELLI (f.i.): Menegatti, Laguardia, Terrafino, Arribillaga, Cantalice, Campanella, G. Forbes, Lella, Fernandez, Urbano, Pisano. All. Marasciulo.

ARBITRO: Kurti di Mestre.

—

BRILLA CAMPI-S.P. VERNOTICO 2-0

RETI: 18′ pt rig. Iaia, 38′ st Turco

BRILLA CAMPI: De Matteis, Carrozzo, Maniglia, Iaia, Tondo, Spedicato, Poleti (30′ st Narducci), Olibardi (47′ st Pascali), Facecchia, Marti, I. Diop (25′ st Turco). All. Patruno.

S.P. VERNOTICO: Raganato (47′ st Giangrande), Marasco (11′ st Martina), Giovane, Pisani, Dos Santos (18′ st Lorenzoni), Calabrese, Virdis, Politi (25′ st Koffi), Tunzele, Senè, Scardia (41′ st Perrone). All. Sardelli.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

—

MANDURIA-RACALE 1-1

RETI: 5′ pt Salatino (M), 10′ st Latorre (R)

MANDURIA: Coletta, Cicerello, Bocchino, D’Aiello, Rapio, Maroto, Castro (46′ st Ristovski), Marsili, Ancora (40′ st Plecic), Quarta (1′ st Lorusso), Salatino. All. Salvadore.

RACALE: Ferraris, Manca, Fabiani, Moran, Pizzo, Giglio, Pennetta (35′ st Parlati), Flordelmundo, Latorre, Romano (37′ st Dambros), Gravina (25′ st Castellaneta). All. Calabuig.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

—

OTRANTO-OSTUNI 3-0 a tav. (rinuncia Ostuni)