PROMOZIONE/B – Il Taurisano balbetta col Talsano, cambio della guardia in vetta alla classifica: i tabellini della 19ª

Cambio della guardia in vetta alla classifica del girone B di Promozione pugliese. Il Taurisano evita solo in extremis la sconfitta casalinga contro il Talsano e il Galatina ne approfitta, battendo per 2-0 il Tricase e insediandosi, così, al primo posto. Recupera terreno sulla seconda piazza il Leverano che passa, con un rigore di Pasculli, sul campo del fanalino di coda Veglie. Successo roboante per il Grottaglie sul campo del Locorotondo, al terzo ko di fila e sempre più invischiato in zona playout. Clamoroso il colpaccio del Carovigno che, dopo quattro sconfitte consecutive, va a vincere sul campo della Rinascita Refugees, neo finalista in Coppa Italia. Affermazione di misura per il Copertino sul Galatone (un solo punto racimolato nelle ultime sette partite); larga quella della Cedas Brindisi sul campo del Ceglie.

I tabellini della 19esima giornata:

TAURISANO-TALSANO 1-1

RETI: 37′ pt D’Urso (TAL), 47′ st Mosca (TAU)

TAURISANO: Degaetanis, Solidoro (18′ st Vantaggiato), Carrino, Maiolo, Alessandrì, Pasca, Castrì, Galati, Mosca, Negro (34′ st Falco), Sansò. All. Botrugno.

TALSANO: Sestino, Villa (27′ st La Gioia), Prete, Serbia, Lecce, Macaluso, Notaristefano (1′ st Giannetti), D’Urso, De Comite (52′ st Lippo), Ungaro, Conte (27′ st Nazaro). All. Dellisanti.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

V. LOCOROTONDO-GROTTAGLIE 0-4

RETI: 2′ pt Santoro, 9′ pt Borda, 19′ pt Casaccio, 29′ st Serralvo

V. LOCOROTONDO: Leuci, Scatigna, Neglia (36′ pt Convertini), Agostino, Lacirignola, Basile, Natale (35′ st Pentassuglia), Sescu (26′ st Palmisano D.), Diwouta, Musli (26′ st Dos Santos), Sozzo (1′ st Serio). All. Pettinicchio.

GROTTAGLIE: Monoopoli, Rossini, D’Amicis (47′ st De Carolis), Rossetti, Danese, Casaccio, Borda, Santoro (47′ st Petrosino), Vallejos (21′ st Serralvo), Mur, Signorelli (40′ st Bottiglione). All. Carrieri.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

GALATINA-TRICASE 2-0

RETI: 16′ pt Brue, 33′ pt Caputo

GALATINA: Passaseo, Gningue, Mancarella (17′ st Gennari), Marino Daniele, Pino, Marino Dino, Caputo (47′ st Mauro), Candido, Brue, Manisi (30′ st Rizzo), Oltremarini (38′ st Quarta). All. Tartaglia.

TRICASE: Recchia, Zocco, Beron, Crisafulli, Lopez, Vatavu, Diomande (39′ pt Sacchi), Palumbo, Fonte (39′ pt Fittaioli), Pietrangelo, Bolte. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

RINASCITA REFUGEES-CAROVIGNO 1-2

RETI: 12′ st e 19′ st Turco (C), 17′ st Kassama (R)

RINASCITA R.: Sanneh, Abdou (32′ st Gueye B.), Gueye M., Jarjue (1′ st Dan Almajiri), Diop, Sene, Kassama, Coulibaly, Keita, Thiam (21′ st Conde), Suwareh (6′ st Marong). All. Hassane.

CAROVIGNO: Cannalire, Regnani, Frumento (8′ st Angelini), Narracci, Urso, Cirasino (35′ st Cervellera), Marino, Lanzillotti (1′ st Taddeo), Turco, Bari, Fernandez (37′ st Caliandro). All. Kreshpa.

ARBITRO: Spadavecchia di Molfetta.

—

COPERTINO-GALATONE 2-1

RETI: 25′ pt Carrino (C), 31′ st rig. Papa (G), 43′ st Perrone (C)

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Della Bona, Giannuzzi, Elia, Perrone, Carrino, D’Amanzo, De Luca (16′ st Ciccarese), Frisenda (35′ st Bruno), Pinto. All. Corallo.

GALATONE: Verdesca, De Leo C., Tundo, De Leo D., Inguscio, Mastellone, Mangia, Mazzarella (21′ st Papa), Filoni (21′ st Negro), Levanto, Albano. All. Rollo.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

VEGLIE-LEVERANO 0-1

RETI: 21′ pt rig. Pasculli

VEGLIE: Colapietro, Mohamed, Quarta, Lillo (37′ st Olivera), Malerba, Del Monte, Fanè, Musardo, Mohammed, Ceballos, Bayoumy (290′ st Corallo). All. Russo.

LEVERANO: Bruno, De Giorgi, Sperti, Valentino, Pasculli, Gubello, Miccoli, Spedicato (20′ st De Luca), Palazzo (44′ st De Carli), De Carlo (23′ st Pinto), Ortiz. All. Caragiuli.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

CEGLIE-CEDAS AVIO BR 1-5

RETI: 11′ pt Procida (CA), 13′ pt e 27′ pt Manta Ale. (CB), 31′ pt Manta And. (CB), 36′ pt Birtolo (CE), 45′ st Lore (CB)

CEGLIE (f.i.): Lodeserto, Di Coste, Maggi, Nazaro, Merico, Cellamare, De Pasquale, Birtolo, Camara, Santoro, Teribia. All. Giunta.

CEDAS AVIO BR (f.i.): Miccoli, Merito, Cassano, Medico, Pinto, De Francesco, Fina, Benitez, Manta Ale., Procida, Manta And. All. Di Serio.

ARBITRO: Sisto di Taranto.