LECCE – Sticchi Damiani: “Troppo brutti, sarebbe criticabile un appagamento post-Fiorentina”. Corfitzen e Banda: il bollettino

Non trova alibi Saverio Sticchi Damiani dopo l’inguardabile prova del Lecce a Bologna. Le dichiarazioni del numero uno giallorosso riprese dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

“C’è stato un black-out generale, questa volta non c’è stata la prestazione di fronte a un Bologna molto forte e ben organizzato. Una prestazione negativa può accadere durante il campionato. Magari c’è stata una sorta di appagamento dopo il successo con la Fiorentina e, se così fosse, ciò sarebbe criticabile. Sui gol mancati, diciamo che sono dovuti al fatto che è andato tutto per il verso sbagliato e credo che tutto debba essere visto nel problema generale di questa partita. Dobbiamo essere consapevoli di aver fatto davvero male, quello che è accaduto a Bologna non era mai accaduto in questa stagione. Spero che un risultato così severo sia uno stimolo per arrivare carichi venerdì a Torino, si deve alzare il livello di guardia e far tesoro di questa lezione, a Torino serviranno concentrazione e intensità che sono mancato contro un avversario in forma strepitosa. Dobbiamo trovare argomenti per migliorare subito. Gli altri risultati? Siamo stati troppo brutti per pensare agli altri, dobbiamo pensare solo a noi stessi e riprenderci subito”.

Capitolo infortunati: nel weekend due esterni giallorossi hanno accusato infortuni al ginocchio. Più grave quello di Jeppe Corfitzen che ha subito una distorsione al ginocchio destro con lesione del menisco mediale e che oggi sarà prontamente operato per ridurre gli effetti del trauma. La stagione del danese, dunque, è finita. C’è più speranza invece per Lameck Banda, uscito dal campo poco prima dell’intervallo, ieri a Bologna, per una contusione al ginocchio che sarà valutata nelle prossime ore dallo staff medico del Lecce.

Intanto, stamani la squadra è tornata in campo per la preparazione della sfida di venerdì contro il Torino.