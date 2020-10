GALLIPOLI – Colpo di livello per la mediana giallorossa: ritorna sullo Ionio Gennaro Esposito

A poche ore dall’esordio in campionato al “Bianco” contro l’Ugento, il Gallipoli Football mette a segno un’importante manovra di mercato. Firma coi giallorossi Gennaro Esposito, napoletano classe 1985, centrocampista di grande esperienza che è arrivato anche a calcare i terreni delle massime categorie professionistiche nazionali e che ritorna a Gallipoli dopo circa 12 anni.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, con la cui casacca esordisce in Serie B nell’aprile 2003 contro il Genoa, con Franco Colomba allenatore, Esposito ha vestito, in carriera, diverse casacche, tra cui: quella del Siena nel 2004-05, con tre presenze in Tim Cup, esordendo, poi, in Serie A, nel gennaio 2006 in Siena-Milan 0-3 (De Canio in panchina); e poi ancora: Torres (C1), Juve Stabia (C1), Cesena (B), quindi l’approdo al Gallipoli di Vincenzo Barba nella stagione 2008-09 in Serie C1, nella quale colleziona due presenze in Tim Cup e 33 in campionato, contribuendo alla storica promozione giallorossa in Serie B; nella stagione successiva, poi, si trasferisce a Verona, sponda Hellas (C1) dove rimane per tre stagioni prima di sposare la causa del Perugia (C1); nel 2013-14 è un calciatore della Salernitana, poi del Venezia (sempre in Serie C); le sue ultime esperienze nel mondo dilettantistico, poi, sono quelle di Potenza (D) e Corigliano Calabro (D) nell’ultima stagione, nella quale ha collezionato otto presenze.

“Esposito – dice la presidente giallorossa Paola Vella – rappresenta una pedina fondamentale voluta nello scacchiere a disposizione di mister Toma. Fortemente cercato e voluto dalla sottoscritta e dal direttore Dino Leucci”.