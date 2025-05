ECCELLENZA – Finale playoff: colpaccio Canosa, Polimnia al tappeto

Il Canosa si aggiudica i playoff dei Eccellenza pugliese battendo 2-1 in trasferta il Polimnia nella finale giocata ieri sera al “Caduti di Superga” di Mola di Bari. La successione delle reti, tutte nella ripresa: vantaggio Canosa al 15′ con Lamacchia; raddoppio immediato al 19′ con Mangialardi; gol della bandiera di Gernone al 45′ per il Polimnia.

Per il Canosa si apre lo scenario dei playoff nazionali: servirà passare due turni (andata e ritorno) per aggiudicarsi il pass per la Serie D.

—

IL TABELLINO

POLIMNIA (3-4-2-1): Rizopoulos, Prekducaj (27′ st Camara), Divittorio (20′ st Galano), Zaccaria (12′ st Urbano), Gernone, Panebianco, Loseto, Conteh, Oliveros (27′ st Avantaggiati), Ramos, Lanzone. A disposizione: Lonoce, Rapio, Bruno, Tirera, Patierno. All. Anaclerio.

CANOSA (3-5-1-1): Tarolli, Milano, Santoro (34′ st Monterisi), Solano, Pignataro, Lamacchia, Gomis, Barrasso, Jimenez, Mangialardi (25′ st Sanchez), Coco. A disposizione: Capossele, Pizzulli, Pirelli, Martinez, Comitangelo, Ciannamea, Filannino. All. Lanotte.

ARBITRO: Pasquale Caldarulo di Bari.



MARCATORI: 15′ st Lamacchia (C), 19′ st Mangialardi (C), 45′ st Gernone (P)

NOTE: Ammoniti Prekducaj, Zaccaria, Panebianco, Conteh, Lanzone (P); Tarolli, Mangialardi, Comitangelo, Sanchez (C ). Angoli: Polimnia 9, Canosa 6. Recupero: pt 0′; st 7′.