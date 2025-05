LECCE – Giampaolo vede positivo: “Prestazione onesta. Conosco pregi e difetti dei miei”

Marco Giampaolo risponde alla domanda sull’aspetto positivo dopo la sconfitta col Napoli: “La squadra ha fatto la sua onesta partita con i suoi pregi e difetti, non è venuta meno all’impegno per cercare di ridurre il gap con il nostro avversario, cercare di stare in partita il più possibile, contrapporci bene dentro il campo. All’inizio abbiamo fatto fatica, poi ci siamo aggiustati. Ci sono dei dettagli e dei valori. I valori del Napoli li sapete e i dettagli fanno parte della partita e fanno la differenza, puoi vincere o perdere”.

Il Lecce ha giocato meglio nel secondo tempo con gli ingressi di Helgason e Morente: “Ho schierato dall’inizio la stessa formazione di Bergamo con Krstovic, Rebic aveva la febbre e non era a disposizione. La squadra ha fatto un punto con una prestazione importante, era giusto premiare questa formazione. Nelle contrapposizioni c’eravamo e ho preferito dar continuità”.

La prossima partita vedrà il Lecce opposto al Verona. Giampaolo parla dell’impegno e del finale di gara: “Ci portiamo i nostri pregi e difetti, io li conosco benissimo. Ci portiamo anche i nostri valori di squadra. Con l’Hellas sarà una partita nuova, probabilmente diversa. Ci penseremo ed è importantissima. L’assalto finale? Ci abbiamo provato ma col Napoli devi ricordarti che escono velocemente una volta recuperata, il portiere è bravo. Tutto è stato calcolato. Quando ci ha concesso qualcosa, soprattutto alla fine, abbiamo mandato Coulibaly su Gilmour forzando quelle cose lì. Abbiamo palleggiato meglio il secondo tempo ma ci è mancato sempre qualcosa. Il Napoli ha controllato bene”.

E poi: “Krstovic aveva un problema all’adduttore. Berisha è entrato bene, avevamo bisogno di aggiungere qualità e miglior gestione della palla, lo abbiamo fatto con Berisha ed Helgason, il compito era quello lì e dovevamo giocare per provare a pareggiare”.