LECCE – Anche il Napoli partecipa alla ricordo di Fiorita. Conte ricorda Graziano e poi: “Auguro loro la salvezza”

Il prepartita di Lecce-Napoli è stato contrassegnato dagli omaggi a Graziano Fiorita. La Curva del Napoli ha recapitato un omaggio floreale che è stato depositato ai piedi dell”altarino” allestito in quella che è sempre stata la sua zona operativa, vicino alle panchine dei suoi calciatori.

Un altro omaggio floreale è stato consegnato dal Napoli Calcio e da Antonio Conte, che si è inginocchiato davanti alla borsa e alla maglia commemorativa di Graziano Fiorita ed è apparso profondamente colpito.

Il minuto di raccoglimento è stato osservato da tutti i calciatori in campo, compresa la terna arbitrale, disponendosi in cerchio attorno all'”altarino” di Graziano. Sono stati minuti commoventi per tutti, per chi era allo stadio e per chi assisteva alla partita dagli schermi.

La Curva Nord ha manifestato la sua rabbia contro il trattamento riservato al Lecce dalla Lega di Serie A contestandola aspramente con cori, fumogeni e petardi che hanno costretto l’arbitro a sospendere la partita per circa otto minuti. In tutti i settori dello stadio erano presenti striscioni di contestazione.

Negli spogliatoi, parole di Giampaolo a parte, Conte ha voluto per l’ennesima volta ricordare Graziano Fiorita: “Conoscevo personalmente Graziano come conoscevo suo padre Fernando che lo aveva preceduto nello staff del Lecce”. E poi: “Temevo tanto questa partita su un campo difficile, contro una squadra che sta lottando per rimanere in Serie A con una tragedia alle spalle che comunque si avvertiva. C’era un clima particolare (…). Il mio augurio è che il Lecce possa salvarsi anche perché si è creato un bacino importante di tifosi, c’è sempre supporto ed entusiasmo. Il Lecce si è ritrovato in questa situazione in maniera un po’ inaspettata. Anche oggi ho visto una squadra compatta. L’ambiente deve continuare a stare unito. Auguro il meglio al Lecce“.